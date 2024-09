VIDEO | El conmovedor llanto de Di María en el homenaje que tuvo previo al partido de la Selección Argentina vs. Chile

Y finalmente llegó el día. Después de 16 años luciendo la camiseta de la Selección Argentina, Ángel Di María no disputará un partido oficial por una decisión propia: su retiro del combinado nacional. Su último encuentro por los puntos fue en la final de la Copa América 2024, donde los comandados por Lionel Scaloni se consagraron campeones, y si bien se esperaba que esta noche ante Chile tuviese acción para despedirse como lo merecía, su postura fue indeclinable.

A raíz de lo que significó todo su paso por el combinado albiceleste, desde la Asociación del Fútbol Argentino le dieron la oportunidad a los hinchas de poder agradecerle de forma presencial. El rosarino ingresó al campo de juego del Monumental para observar un video con imágenes de su carrera, se llevó una estruendosa ovación repleta de aplausos y desde las tribunas bajó el famoso “Fideo, Fideo”.

Luego de que Abel Pintos le dedicara una canción en medio del campo de juego, fue Claudio Tapia quien le entregó una réplica del último trofeo que consiguió con la camiseta de la Selección Argentina, además de que ingresaron sus ex compañeros para entregarle una plaqueta a modo de reconocimiento. Y allí fue que tomó el micrófono para hablarle a los presentes.

“Es un momento difícil. Tengo muchos sentimientos por dentro, quiero agradecer a todos los que trabajan en la AFA, en el predio, fueron 16 años al lado de ellos. Son los que siempre nos bancaron y estuvieron a nuestro lado”, indicó. Pero no se quedó allí a la hora de agradecer: “Tuve la posibilidad de estar en varias generaciones, y jugar con grandes jugadores a los que no quiero olvidar. Gracias a ellos también por lo que me enseñaron durante mi carrera”, destacó, además de que llenó de elogios a sus familiares y amigos por bancarlo constantemente, como así también confirmó que presenciará todos los partidos del seleccionado de aquí en adelante.

¿Cuántos partidos jugó Ángel Di María en la Selección Argentina?

Ángel Di María debutó con la camiseta de la Selección Argentina el 6 de septiembre de 2008 bajo la conducción de Alfio Basile. En aquella ocasión, el Coco lo mandó de arranque en lo que fue el empate por 1-1 frente a Paraguay y disputó los primeros 45 minutos.

Hasta lo que fue la final de la Copa América ante Colombia, disputada el 14 de julio de 2024, Fideo afrontó 145 encuentros, convirtió 31 goles y aportó 32 asistencias. Además, recibió 8 amonestaciones y solamente fue expulsado en una ocasión.

Todos los títulos de Ángel Di María en la Selección Argentina