¿Qué será del futuro de Leandro Paredes? Por lo pronto, es una de las grandes incertidumbres del mercado de pases en lo que respecta a los campeones del mundo. Es que si bien más de uno de los integrantes de la Selección Argentina podría cambiar de equipo en este libro de pases, ninguno genera tanta incertidumbre como el ex Boca, Roma y de reciente paso por Juventus.

Es que en concreto, la Vecchia Signora decidió no hacer uso de la opción de compra y debió regresar al PSG, donde su situación no sería muy favorable debido a que el club parisino no lo tendría en los planes y, al quedarle solo un año de contrato, pretenden transferirlo a menos que el nuevo entrenador del conjunto capitalino -el español Luis Enrique- lo tenga en cuenta.

En este contexto, han trascendido varios destinos posibles para Paredes de cara a la próxima temporada pero aún no existe algo cerrado en su totalidad. Clubes como Inter, Atlético Madrid, Napoli, Galatasaray y Boca se mostraron interesados en su pase y quien habría picado en punta en las últimas horas sería el conjunto turco, aunque aún no tiene ofertas concretas sobre la mesa ni él ni el PSG.

Mientras se define su futuro, Paredes soltó un guiño para dos equipos que lo pretenden en el próximo mercado, ya que en lo que fue la entrevisa que tuvo con el canal de YouTube de Ezzequiel, el ex Boca apuntó que el estadio más difícil en el que jugó alguna vez en su carrera era el del Galatasaray, siendo esto un halago para la afición del club de Turquía.

En paralelo, también respondió otra consulta en donde no dio vuelta respecto a un club en el que estuvo cerca de jugar alguna vez en su carrera, donde soltó como nombre al Inter, uno de los equipos que más presiona por su pase junto a justamente Galatasaray, otro del cual habló recientemente. En el Neroazzurro, en Turquía, en PSG o en otro inesperado destino, ¿cuál será el club de Paredes a partir de la próxima temporada?