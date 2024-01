Después de poner en duda su continuidad en la Selección Argentina y reunirse con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en donde afirmó que estará al mando del equipo en la Copa América 2024, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, que viene de ganar el Globe Soccer Awards, dio una entrevista con un medio italiano.

Allí, el nacido en Pujato además de hablar sobre el presente futbolístico de su equipo, elogió sorpresivamente a Paulo Dybala, uno de los jugadores que si bien no ha tenido mucho protagonismo a lo largo de su ciclo, a tal punto de quedar fuera de la Copa América 2021, ha estado en la gran mayoría de las convocatorias.

“Amo a Dybala como a un hermano porque es un buen chico. Cuando juega siete, ocho partidos seguidos, sus actuaciones cambian para mejor y el equipo se beneficia de ello”, comenzó elogiando al futbolista de 30 años que es una de las figuras de la Roma, equipo al que llegó en 2022.

Por otro lado agregó lamentando las lesiones que viene sufriendo el ex Juventus a lo largo de los últimos años, que no le han permitido explotar su potencial al máximo: “Lamentablemente no ha tenido esta continuidad, pero siempre lo quiero en el grupo: es útil incluso cuando no está en su mejor momento”.

En cuanto a los momentos más importantes de Dybala en la era Scaloni como entrenador de la Albiceleste, el cordobés que no integró el plantel campeón de América, tuvo revancha en el 2022, ingresando desde el banco de suplentes en la Finalissima ante Italia, en la que anotó el 3 a 0 definitivo.

Además, en la obtención del Mundial de Qatar 2022, en donde jugó tan solo 2 partidos, fue importante en la final ante Francia, ya que cerró de gran manera ante Mbappé en la última jugada del tiempo suplementario, y luego marcó su disparo desde el punto de penal en la definición.

Los números de Paulo Dybala en la Selección Argentina

Desde su debut en la Selección Argentina, el delantero cordobés disputó un total de 38 partidos, en los que anotó 3 goles y aportó 7 asistencias. Además, fue expulsado en una oportunidad y ganó dos títulos.

Scaloni también elogió a Leandro Paredes

En la misma charla con el medio italiano, el nacido en Pujato hace 45 años, también elogió a Leandro Paredes, el otro argentino que juega en la Roma junto a Paulo Dybala: “Cuando el equipo no tiene el balón tiene que buscar otra forma de jugar. Para nosotros es un ‘5’ especial cuando maneja la gestación de la jugada, pero si está en un equipo que sufre”, tiró.