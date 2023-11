Fluminense vive un clima de fiesta tras haber ganado su primera CONMEBOL Libertadores y también lo demuestra en las redes sociales. Hinchas, jugadores y el propio club se expresan con agradecimientos, chicanas y celebraciones. Lo que nadie esperaba era un pedido a la Selección Argentina.

Marcelo, figura del campeón de América, sorprendió a todos con un sorpresivo mensaje para Lionel Scaloni. A través de su cuenta de Twitter, el lateral izquierdo manifestó su deseo de ver a Germán Cano vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

“¡Cano a la Selección Argentina! ¿Sí u obvio? Se lo merece”, escribió el multicampeón del Real Madrid. Entre las respuestas, apareció la de la cuenta oficial del Flu: “Obvio”. Hasta el momento, el goleador no fue llamado nunca para representar al país. ¿Tendrá su chance?

La opinión de Cano sobre ir a la Selección

En diálogo con Olé, el delantero se refirió a la chance de llegar a la Albiceleste: “Es difícil hablar de la Selección, no está en mis manos. Sí puedo hacer por Fluminense. No lo tomo como una cuenta pendiente, si no se dio es porque algún motivo habrá pasado“.

Y agregó: “No lo sé. Lo que tenga que venir, bienvenido sea. Si no me toca, seguiremos siendo argentinos, como un hincha más, como en el Mundial, que fuimos todos con mi familia y lo vimos a Messi levantar la Copa”.

Los números de Cano en Fluminense

Desde su llegada en enero de 2022, Cano se cansó de hacer goles con la camiseta del Tricolor. En 124 encuentros, marcó en 81 oportunidades y asistió en 10. Sus números son los mejores entre todos los delanteros argentinos del mundo.

Como si fuera poco, fue el máximo artillero de la CONMEBOL Libertadores, anotando 13 tantos (ninguno de penal) en 13 encuentros. Una bestialidad.