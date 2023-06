Si bien ya pasaron varios meses desde que se disputó el Mundial de Qatar, a Gerardo Martino volvieron a pegarle desde diferentes frentes por su actuación al mando de la Selección de México y recibió varias críticas por parte de uno de sus ex jugadores.

Aún enojado por no haber defendido la camiseta de su país en Qatar, Gerardo Arteaga se tomó unos minutos para recordar lo vivido: “La Copa del Mundo es un sueño, pero no jugué ni un solo minuto. No sentí que haya ido, no fui de vacaciones. Yo quería jugar”.

Una situación que, según destacó para el canal de Youtube Mano a Mano, el defensor del Genk no había sufrido nunca ya que “no había tenido ningún entrenador que no me diga el porque no juego. Que no me diga que me falta… nada”.

Sin lugar a dudas, escuchando estas declaraciones, se denota una relación rota ya que prácticamente no había diálogo entre el jugador y Martino: “No tuve ninguna charla. No me dijo nada. Me regrese a Bélgica y no lo vi más“, confesó.

Finalmente, ante la consulta de cuáles fueron los métodos que Arteaga implementó para cambiar esto, el jugador confesó que no se animó a ir a hablar con el Tata y por esto “esperé a que llegue mi momento” ya que estaba tranquilo.