Guido Rodríguez sufrió una durísima lesión este jueves en el entrenamiento del Real Betis en donde se fracturó el peroné y deberá ser intervenido quirúrgicamente en España. La recuperación de esta lesión le demandará aproximadamente tres meses y por eso se perderá la próxima fecha FIFA de la Selección Argentina que se disputará en marzo del próximo año -donde se jugarán amistosos sin rivales definidos de momento-, y además llegaría a la fecha de la Copa América 2024 sin demasiado rodaje.

En ese contexto, muchos hinchas de la Selección y de diversos clubes han postulado, en las redes sociales, posibles futbolistas que reemplacen a Guido Rodríguez en las próximas listas de la Albiceleste, pero el nombre que más se repitió fue el que impulsaron los fanáticos de Boca. En concreto, quien fue nombrado reiteradas veces en Twitter con este propósito fue Alan Varela.

El oriundo de Isidro Casanova que actualmente se encuentra en Porto, club al que llegó desde el Xeneize en agosto de este año, en solo 15 partidos disputados ya se convirtió en amo y señor del mediocampo en el equipo portugués. Tanto por su rendimiento allí como por su paso por Boca, donde jugó 111 partidos y fue el titiritero del equipo de la Ribera durante dos temporadas y media en donde fue el volante central titular.

Hasta el momento, Alan Varela no fue citado a la Selección Mayor y no pudo integrar una de las últimas listas de la Sub 23 de Javier Mascherano por cuestiones burocráticas en Portugal. Pese a nunca haber sido parte del seleccionado hasta la fecha, diversos hinchas de Boca lo pidieron en las redes sociales como el reemplazante de Guido Rodríguez.

Frases como “es ahora”, o simplemente posteos con fotos y videos de Varela dejaron en claro que el volante surgido en el semillero xeneize sería el ideal para suplantar la baja del “5” de Betis. De suceder, Alan Varela se sumaría a Alexis Mac Allister y Leandro Paredes en lo que respecta a la competencia por el puesto de mediocampista de contención, ya que Enzo Fernández y Rodrigo De Paul tienen su lugar asegurado como acompañantes más ofensivos. ¿Le darías una oportunidad al ex Boca en la Selección?

El pedido de los hinchas de Boca

¿Por cuánto vendió Boca a Alan Varela?

En el balance publicado por Boca en donde se constató un superávit de 27 millones de dólares respecto al año pasado, se publicaron los números oficiales de la venta de Alan Varela al Porto. En el mismo, se confirmó que el Xeneize vendió el 100% del pase en 8.000.000 de euros, y conservó una plusvalía del 20% para una futura venta.

Algunas estadísticas de Alan Varela en Porto

Desde su arribo, Varela se convirtió en una pieza clave para el Porto y ha tenido buenas participaciones con el conjunto “Dragao”. Entre todos los jugadores de la liga de Portugal, según datos de Opta, encontramos a Varela con las siguientes estadísticas.

92° en promedio de recuperaciones por partido (4.6)

45° en promedio de intercepciones por partido (1.0)

140° en promedio de entradas por partido (1.0)

*entre jugadores con cinco partidos o más en el torneo actual

En Champions League, Varela ingresó en un distinguido ránking de recuperaciones, ya que según Opta, el argentino es el cuarto jugador en recuperaciones en el tercio medio de la cancha en la fase de grupos de la Champions con 25 en total, detrás de Zubimendi (Real Sociedad) con 29, Lucas Torreira (Galatarasaray) con 26 y Joao Neves (Benfica) con 26.

El parte médico de Guido Rodríguez

A través de su página oficial, Betis comunicó el parte médico de Guido Rodríguez. En el mismo, expresaron: “Guido Rodríguez ha sufrido una fractura distal del peroné de su pierna derecha durante el entrenamiento de esta mañana. Tras las valoraciones y pruebas complementarias realizadas por los servicios médicos del Club, se ha decidido resolver quirúrgicamente esta lesión. El jugador ha sido intervenido con éxito esta misma tarde por los doctores Muela, Montilla y Ribera en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. El pronóstico de la lesión dependerá de su evolución postquirúrgica y posterior rehabilitación“.