Probablemente ningún rival complicaría más a la Selección Argentina que una renuncia de Lionel Scaloni. Es por eso que el sorteo de la jornada del jueves quedó en segundo plano, al menos para los campeones del mundo. La jornada del jueves era la ideal para el reencuentro entre el entrenador y Claudio Tapia, luego de todo lo que se habló tras aquella victoria histórica con Brasil.

La tan esperada reunión se dio y, pese a que fue más breve de lo que se esperaba, quedaron en buenos términos. Luego, vieron el sorteo juntos y cerraron la jornada con la imagen más esperada. El propio presidente de la AFA se encargó de subirla a sus redes con un mensaje muy optimista.

“Todos juntos en el sorteo de la Copa América”, escribió Chiqui con una imagen suya, acompañado por el entrenador y el grupo de dirigentes que viajó a Miami. Sin lugar a dudas, un buen indicio de cara a lo que viene, pese a que el DT dejó en claro que todavía debe meditar su continuidad.

Qué dijo Scaloni sobre su futuro

El entrenador tomó la palabra tras el sorteo y aseguró que aún no definió su continuidad: “Todavía estoy pensando mi decisión, hay que parar la pelota y ver cómo sigue esto. El plantel necesita un técnico que esté bien”.

“Hay que pensar, no hay nada raro. Hay que ver si recomenzar o ver lo que se hace. Los jugadores necesitan un entrenador que esté a la altura de ellos. Sigo pensando lo mismo, no me puse plazos”, agregó el DT, reafirmando lo que expresó hace poco más de dos semanas en la sala de prensa del Maracaná.

Sobre los rumores de cortocircuitos con Tapia, soltó: “Con Chiqui tengo una relación de amistad. No va por ese lado, para nada. Va más por lo futbolístico, hay que estar bien para lo que se viene. La vara está alta, necesitamos mucha energía y que todo el mundo entienda lo que se viene”.

“Es una decisión mía y del cuerpo técnico. Hay tiempo para reflexionar, sobre todo a nivel personal. No hay nada raro. Todo lo que se diga después no lo puedo parar. Hablé con Messi después del partido y quedé en volver a hablar”, cerró.

El grupo de Argentina en la Copa América

La Selección Argentina será cabeza de serie del Grupo A de la Copa América 2024, donde competirá con Perú, Chile y el ganador del cruce entre Canadá y Trinidad y Tobago.

El debut de Argentina en la Copa América

Argentina debutará en la próxima edición de la Copa América el 20 de junio contra el ganador del duelo entre Canadá y Trinidad y Tobago. Será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.