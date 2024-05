El arquero dijo que espera mejorar en el arco argentino una estadística que no lo tiene del todo conforme en lo que va de la temporada europea.

El objetivo personal que Dibu Martínez le reservó a la Selección Argentina: "Me lo guardo para la Copa América"

Aunque todavía no finalizó la que él mismo calificó como su mejor temporada en la Premier League, con Aston Villa, Emiliano Martínez no puede evitar pensar en lo que le deparará disputar una nueva edición de la Copa América con la Selección Argentina y la presión extra de tener que defender el título de campeón.

En ese sentido, y más allá de todo lo bueno que ha venido haciendo en el fútbol europeo, el arquero dijo estar reservando al equipo que conduce Lionel Scaloni un objetivo personal que le ha sido un tanto esquivo en Inglaterra: “Me hubiera gustado tener un poco más el arco en cero, pero me lo guardo para la Selección en la Copa América“, bromeó en diálogo con ESPN.

Dibu sabe que la competencia que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio será muy diferentes a la que los coronó como campeones en Brasil, a nivel general porque habrá estadios colmados, algo que no sucedió en 2021 a causa de la pandemia, y a nivel personal por llegar a la misma como uno de los mejores arqueros del mundo.

“Yo nunca salté pasos. El privilegio y la estabilidad en el arco de la Selección me lo dio ganar la Copa América. Esta vez va a ser un mini Mundial, con gente, porque la anterior jugamos la final en el Maracaná con 15 mil personas por el Covid. Así que esta va a ser mi primera Copa América con los estadios llenos. Lo tomo como si nunca hubiera jugado un partido en la Selección, como si fuera mi primera Copa América”, manifestó.

Dibu Martínez, clave en Aston Villa y Argentina.

“Más argentino que el dulce de leche”

Emiliano Martínez aseguró que incluso cuando le tocó emigrar muy joven rumbo al fútbol inglés para darle un rumbo a su carrera, siempre recordará como sus mejores años los que vivió en Argentina, hasta los 17 años. “No haber llegado a debutar en Primera no quiere decir que no haya pasado toda mi infancia en Argentina. Yo me fui a los 17 años. Pasé toda mi infancia en Argentina”, explicó.

Y continuó: “Cuando uno se va, por más que esté cuarenta años en Europa, los años que más voy a recordar en mi vida son los que pasé en Argentina. Así que soy más argentino que el dulce de leche“.

La valoración de los arqueros

Dibu entiende que en el último tiempo se ha comenzado a valorar mucho más el rol del arquero, pero no coincide en que se priorice a los que juegan bien con los pies por sobre los atajadores. “Antes era el que menos gana, el gordito al arco. Ahora pasó al otro extremo, porque lo primero que preguntan es si juega bien con los pies. Por ahí firman a un arquero por jugar bien por los pies. Yo siempre me focalizo que tengo que atajar mejor que lo que juego por los pies, porque atajar da títulos“, reflexionó.