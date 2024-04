Real Madrid cuenta con uno de los mejores arqueros de los últimos años en sus filas: Thibaut Courtois. Sin embargo, el belga con pasado en el Atlético y en Chelsea no puede estar en el campo de juego desde principios de esta temporada por una rotura de ligamento cruzado en su rodilla. Para peor, cuando ya se entrenaba a la par y ultimaba detalles para regresar, sufrió la rotura de meniscos y nuevamente debió ser operado.

Su regreso, hoy por hoy, no tiene fecha confirmada y en la Casa Blanca lo han reemplazado con la cesión de Kepa Arrizabalaga y con Andriv Lunin, quienes han alternado titularidades y suplencias, así como también grandes actuaciones con encuentros en los que no estuvieron a la altura.

En este contexto de incertidumbre en el arco del Madrid, un histórico arquero argentino como Hugo Orlando Gatti recomendó que el conjunto de la capital española fiche a Emiliano Martínez. El mítico guardameta que atajó en Atlanta, River, Gimnasia de La Plata y se convirtió en una leyenda de Boca reside hace años en España y forma parte del staff de “El Chiringuito de Jugones“.

En diálogo con Radio Nacional, en el programa que conduce el periodista Gustavo Vergara, el “Loco” Gatti no dudó para sugerir públicamente que el Dibu era un golero ideóneo para el Real Madrid. “Si yo fuera Florentino Pérez, llevaría al Dibu Martínez al arco del Real Madrid. Hablo con él, pero le tengo respeto, no para decirle esas cosas. Si algún día me pregunta, por supuesto le diría”, opinó el dos veces campeón de la Libertadores con Boca.

De momento, el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina no dio indicios de querer salir del Aston Villa y aún tiene contrato vigente con el club inglés. ¿Te gustaría que Dibu ataje en el Real Madrid?

¿Por qué el Real Madrid ya no compra jugadores argentinos?

El Real Madrid no ha necesitado de un futbolista argentino para conseguir grandes logros en el último tiempo. De hecho, hace más de una década que no compran a un jugador de nuestro suelo.

Después de haber tenido una charla íntima con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Oscar Ruggeri contó lo que le dijo el directivo al respecto cuando le preguntó por la ausencia de jugadores argentinos dentro del plantel merengue.

“Presi, toda la vida hubo argentinos acá. Ellos recuerdan a Redondo, Valdano, Di Stéfano… Florentino me dijo: ‘Oscar, tiene que ser alguien distinto a cualquier otra cosa’. ¿Viste lo de este inglés? Bellingham es la figura y están todos enamorados”, reveló el exfutbolista y actual panelista de ESPN F90 en su regreso al programa del Pollo Vignolo.

Ruggeri estuvo vacacionando en Madrid y tuvo la oportunidad de charlar con el presidente del Rey de Europa. “Tiene que aparecer algo que los deslumbre”, aseguró Oscar a modo de conclusión tras charlar mano a mano con Florentino Pérez. ¿Será Dibu el próximo argentino en ser fichado por el Madrid?