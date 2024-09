En Barranquilla, la Selección Argentina cosechó una derrota por 2-1 este martes al enfrentar a su par de Colombia por la octava jornada de las Eliminatorias de Conmebol. A pesar de que la albiceleste continúa en lo más alto del clasificatorio, la caída pegó duro en el plantel y pudo verse en un gesto de Dibu Martínez tras el partido.

Es que, en los últimos 5 años, los de Lionel Scaloni apenas perdieron en 3 oportunidades, ante Arabia Saudita en Qatar 2022, frente a Uruguay en Eliminatorias y la derrota de este martes. La poca costumbre del equipo hace que cada caída sea un golpe.

El arquero de Aston Villa golpeó la cámara de un periodista de la transmisión oficial finalizado el encuentro y generó gran repercusión. La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos pidió una dura sanción para Dibu en respaldo de su colega.

Mientras el marplatense se expone a una posible suspensión y multa, FIFA hizo este miércoles el primer movimiento con respecto a su agresión, tal como adelantó el periodista de Caracol César Augusto Londoño.

“Los oficiales disciplinarios de FIFA le solicitaron a su delegado en el partido Colombia vs Argentina detalles e información sobre la agresión del Dibu Martínez a un camarógrafo de RCN Televisión en la cancha del Metropolitano“, comentó el reportero.

El relato del camarógrafo agredido por Dibu Martínez

“Dan el pitazo final y entonces yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice por el intercom, y simplemente entro a la cancha, pues ya después de 90 minutos, como está cansado, agotado, y busco reacciones. Entonces veo al Dibu, saludándose con uno de los arqueros suplentes también y me acerco a él. De la nada me tiró“, explicó Jhonny Jackson en un video que grabó y no tardó en viralizarse en las redes sociales.

“Me dio rabia. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, atajando, y yo operando mi cámara. Estoy trabajando, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Me dio mucha rabia en el momento, pero no le dije nada”, continuó.

Para cerrar su video, Jackson le habló directamente al arquero de la Selección Argentina y Aston Villa para dejarle claro, aunque tal vez con un dejo de ironía, que no le guarda rencor por lo sucedido. “Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido. De pronto para tí significó mucho esa derrota, pero para adelante, Dibu”.