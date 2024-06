Argentina derrotó a Guatemalaen lo que fue el último partido del elenco comandado por Lionel Scaloni antes de disputar la edición 48 de la Copa América, donde debutará frente a Canadá, el jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium del estado de Georgia.

Si bien el seleccionado argentino no tuvo que sufrir para ganarle a los guatemaltecos, los hinchas analizaron el desarrollo individual y grupal de los jugadores, donde cuestionaron la actuación de Nicolás Otamendi, quien no tuvo una noche de ensueño. El rendimiento del defensor de Benfica no fue de los que habitualmente acostumbra, y la crítica popular no se hizo esperar.

Mas allá de que el ex Vélez Sarsfield tuvo 5 intercepciones por sobre sus rivales, solamente ganó 1 de los 3 duelos terrestres que disputó, pero tuvo el 100% de efectividad en duelos aéreos con los 3 que afrontó. Además, perdió 5 veces la posesión del balón y cometió 2 infracciones. Y el usuario de Twitter @AgussMayor fue uno de los tantos que hostigó al futbolista: “Otamendi está jugando para que después de la Copa América se retire pero no de la selección, del fútbol directamente”, esbozó.

No fue el único hincha que cuestionó el rendimiento del defensor central de 36 años, quien aún no se refirió a su futuro en la Albiceleste, algo que sí hizo Ángel Di María, que afrontará su última competencia porque una vez que finalice el certamen le dirá adiós al seleccionado nacional.

Los comentarios de los hinchas contra Otamendi

Las estadísticas de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina

Desde que debutó con la camiseta de la Selección Argentina, en mayo de 2009 y bajo la conducción técnica de Diego Maradona, fueron 112 los partidos que afrontó Nicolás Otamendi, quien convirtió un total de 6 goles y aportó 3 asistencias. Además, consiguió 3 títulos: Copa América (2021), Finalissima (2022), Copa del Mundo (2022).