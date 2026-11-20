Argentina se encuentra ante una nueva "bendición" que esconde una trampa: Scaloni se enfrenta a un rompecabezas táctico para evitar que una de las joyas quede relegada.

Durante muchísimos años, la Selección Argentina padeció lo que se podría denominar el “Síndrome Dybala”. El ex jugador de la Juventus e Instituto sufrió en carne propia el costo de ser contemporáneo de Lionel Messi: al moverse en zonas similares, compartir posición y características de influencia creativa (salvando siempre la distancia de la dimensión del 10), sus minutos en cancha se vieron drásticamente reducidos. Hoy, a fines de 2026, la Scaloneta se enfrenta al mismo problema.

Argentina tiene una sobrepoblación en el sector derecho del ataque. Matías Soulé, Nico Paz y Franco Mastantuono son talentos generacionales compitiendo por un mismo puesto. Esta cartera de opciones le da a Lionel Scaloni un abanico envidiable de variantes, pero al mismo tiempo representa un desafío enorme: uno de estos futuros cracks, irremediablemente, verá reducidos sus minutos porque hay otro que lo hace mejor.

Nico Paz, el dueño de la ofensiva y de los flashes

El presente de Nico Paz es inmejorable. El volante ofensivo lidera el ataque del Como de Cesc Fàbregas con una brillantez espectacular, jugando Champions League y sonando fuertemente para volver al Real Madrid la próxima temporada.

Pero en la Selección su peso es aún mayor. Tras la salida de Messi, Paz asumió el rol de líder ofensivo mucho más rápido de lo esperado, convirtiéndose en el goleador de la Albiceleste tras la Copa del Mundo y perfilándose como el dueño indiscutido de la camiseta número 10. Su espectacularidad en la pegada, su control de pelota y el brutal porcentaje de efectividad de sus remates (rara vez van fuera de los tres palos) lo hacen arrancar varios metros por delante en la consideración del DT.

El panorama de Mastantuono: remar desde atrás en un contexto hostil

La situación de Franco Mastantuono es radicalmente distinta. Cedido por el Real Madrid ante la imposibilidad de sumar minutos, hoy se encuentra en la Fiorentina, un histórico de Italia que sorpresivamente está peleando por no descender.

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En un equipo que sufre muchísimo y tiene una defensa endeble, Mastantuono es, junto con Mateo Pellegrino, de lo poco destacable. Es el jugador que hace las patriadas: agarra la pelota, conduce, gambetea, asiste y remata. Aunque a algunos les parezca exagerado elogiarlo en este contexto, quienes ven sus partidos notan que está sosteniendo la ofensiva del equipo, al punto de que su nombre ya resuena para la Roma o equipos de la Premier League.

¿Pueden convivir o hay lugar para uno solo?

Acá radica el dilema. La competencia va a ser cruda e importante, y si no se lleva bien, puede traer problemas. Mastantuono corre desde atrás en una lucha directa con Paz y Soulé. Pensarlo hoy en sintonía con Julián Álvarez o Lautaro Martínez por el centro, y un Gianluca Prestianni que ganó muchísimo crédito por la izquierda (tras la doble fecha ante Uruguay y Costa Rica), es muy difícil.

¿Cuál es la única salvación para Mastantuono? Que Scaloni atrase a Nico Paz como un tercer volante. El problema táctico de esa decisión es que obligaría a desarmar el mediocampo de memoria. Considerando que Leandro Paredes volverá a ser el “5” titular, y que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister juegan más sueltos… ¿Sacrificará el técnico a uno de ellos para retrasar a Paz y hacerle hueco a Mastantuono por derecha? Si esto no sucede, será casi imposible ver a ambos cracks juntos, y el fantasma del “Síndrome Dybala” volverá a hacerse presente en la Selección.