El combinado de Cesc Fábregas encadenó otro triunfo en el camino hacia la Orejona y está cada vez más cerca de quedar en el Top 8.

Este martes comenzó una nueva fecha de la Fase Liga de la Champions League 2026-27 y Como 1907 continúa a paso firme. El elenco liderado por Nico Paz consiguió una victoria por la mínima y como local ante AEK Atenas con un golazo de Luis Milla.

A los 12 minutos del segundo tiempo, el mediocampista español buscó el segundo palo desde la puerta del área y la clavó en el ángulo. Así, el equipo italiano defendió la diferencia y se quedó con 3 puntos valiosos para mantenerse entre las primeras posiciones.

ABRAN PASO… ¡ESTO ES UN GOLAZO DEL COMO! Luis Milla la clavó en el ángulo del AEK y marcó su primer gol en esta #Champions. BELLEZA.



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Luego de las primeras 5 fechas de esta instancia, Como 1907 se ubica en el pelotón de escoltas con 12 unidades. Lidera Real Madrid con puntaje ideal, mientras que Paris Saint-Germain podría igualarlo este miércoles en caso de vencer a Roma como local.

Lo cierto es que Como está atravesando un inicio de competencia soñado en el que se ubica en zona de clasificación directa a octavos de final, asegurando prácticamente su lugar en el repechaje. Sin embargo, lo que resta para los de Cesc Fábregas es más que exigente en las últimas 3 jornadas: Real Betis, PSG y Barcelona.

Así está la tabla de la Champions League

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El fixture de Como en la Champions League 2026-27

Lens 1-9 Como

Como 4-1 Manchester United

4-1 Manchester United Feyenoord 3-2 Como

Como 4-1 RB Leipzig

4-1 RB Leipzig Como 1-0 AEK Atenas

1-0 AEK Atenas Real Betis vs. Como (9 de diciembre de 2026)

(9 de diciembre de 2026) Como vs. Paris Saint-Germain (20 de enero de 2027)

vs. Paris Saint-Germain (20 de enero de 2027) Barcelona vs. Como (27 de enero de 2027)

La espectacular jugada de Nico Paz para Como en Champions League

¡JUJU, NI ENTRE CUATRO JUGADORES DEL AEK SE LA PUEDEN SACAR A NICO PAZ! ¡Locura de jugada que armó el argentino!



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Datos clave

Como 1907 de Nico Paz venció 1-0 a AEK Atenas con gol de Luis Milla .

de venció a con gol de . El equipo de Cesc Fábregas suma 12 puntos en 5 fechas de la Champions League 2026-27 .

suma en de la . Como cerrará la Fase Liga ante Real Betis, Paris Saint-Germain y Barcelona.