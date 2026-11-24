Este martes comenzó una nueva fecha de la Fase Liga de la Champions League 2026-27 y Como 1907 continúa a paso firme. El elenco liderado por Nico Paz consiguió una victoria por la mínima y como local ante AEK Atenas con un golazo de Luis Milla.
A los 12 minutos del segundo tiempo, el mediocampista español buscó el segundo palo desde la puerta del área y la clavó en el ángulo. Así, el equipo italiano defendió la diferencia y se quedó con 3 puntos valiosos para mantenerse entre las primeras posiciones.
ABRAN PASO… ¡ESTO ES UN GOLAZO DEL COMO! Luis Milla la clavó en el ángulo del AEK y marcó su primer gol en esta #Champions. BELLEZA.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026
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Luego de las primeras 5 fechas de esta instancia, Como 1907 se ubica en el pelotón de escoltas con 12 unidades. Lidera Real Madrid con puntaje ideal, mientras que Paris Saint-Germain podría igualarlo este miércoles en caso de vencer a Roma como local.
Lo cierto es que Como está atravesando un inicio de competencia soñado en el que se ubica en zona de clasificación directa a octavos de final, asegurando prácticamente su lugar en el repechaje. Sin embargo, lo que resta para los de Cesc Fábregas es más que exigente en las últimas 3 jornadas: Real Betis, PSG y Barcelona.
Así está la tabla de la Champions League
El fixture de Como en la Champions League 2026-27
- Lens 1-9 Como
- Como 4-1 Manchester United
- Feyenoord 3-2 Como
- Como 4-1 RB Leipzig
- Como 1-0 AEK Atenas
- Real Betis vs. Como (9 de diciembre de 2026)
- Como vs. Paris Saint-Germain (20 de enero de 2027)
- Barcelona vs. Como (27 de enero de 2027)
La espectacular jugada de Nico Paz para Como en Champions League
¡JUJU, NI ENTRE CUATRO JUGADORES DEL AEK SE LA PUEDEN SACAR A NICO PAZ! ¡Locura de jugada que armó el argentino!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026
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Datos clave
- Como 1907 de Nico Paz venció 1-0 a AEK Atenas con gol de Luis Milla.
- El equipo de Cesc Fábregas suma 12 puntos en 5 fechas de la Champions League 2026-27.
- Como cerrará la Fase Liga ante Real Betis, Paris Saint-Germain y Barcelona.