El presidente de Estudiantes de La Plata se refirió al gran presente de Nico Paz y lo comparó a los dos genios de la Selección Argentina.

Aunque Lionel Scaloni desligó a Nico Paz de las comparaciones con Lionel Messi, resulta difícil no ilusionarse al ver el tremendo presente del delantero de la Selección Argentina. Sin intención de cargarle un peso extra sobre los hombros, el comentario de Juan Sebastián Verón sobre Paz, que incluyó una comparación con Diego Armando Maradona y Messi, deja clara la vara con la que se medirá al joven futbolista nacido en España.

No es la primera vez que se compara a Paz con los astros del fútbol argentino, ni será la última. De hecho, la propia madre de Messi señaló a Paz como el sucesor de su hijo, por lo que hay argumentos para seguir esa línea de comparación. Tras una actuación soñada en la goleada por 7-0 ante Costa Rica, Paz recibió elogios de todos lados y Verón no fue la excepción.

“Nico Paz tiene un talento increíble. A los 22 años, solo he visto a Messi y a Maradona hacer cosas así. No quiero decir que alcanzará esos niveles, pero tiene las cualidades para intentarlo”, admitió Verón en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

La fecha FIFA de Paz

Tanto se habló de Paz tras el retiro de Messi de la Selección Argentina que la joven promesa no decepcionó. En la primera ventana internacional sin Messi y en medio del debate por la número 10 vacante, Paz deslumbró y dejó en claro que tiene con qué liderar al seleccionado argentino tras la salida de Leo.

Nico Paz abrió la cuenta ante Costa Rica.

Paz habló sobre la posibilidad de heredar la 10 de Messi, pero demostró que prefiere hablar en el campo de juego. Los dos golazos de Nico Paz contra Costa Rica lograron lo imposible: que, al menos por un rato, los hinchas de la Selección Argentina se olvidaran de la ausencia de Messi en la Albiceleste.

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Los goles de Paz en la Selección

Gracias a su gran nivel en la actualidad, Paz ya registra seis goles en 16 partidos con la camiseta albiceleste. El futbolista hizo su debut goleador con la Selección con un golazo de tiro libre ante Mauritania, en la previa del Mundial 2026. Desde entonces, sumó a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica (por duplicado) a su lista de víctimas.

En síntesis