Las selecciones de Argentina, España y Francia aparecen como las máximas candidatas para hacerse con la Medalla de Oro del certamen masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, FC Barcelona y Real Madrid atentan contra el sueño de los combinados europeos, pues ya anunciaron que no cederán a sus principales figuras.

En el caso del conjunto galo, el Merengue derribó de un plumazo la planificación que tenía Thierry Henry, entrenador de la Sub 23, de juntar a Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Ferland Mendy. Tal postura fue una manera de anticiparle al legendario atacante del Arsenal que tampoco soltarán a Kylian Mbappé, quien muy probablemente será refuerzo de la Casa Blanca en el próximo mercado de pases.

Es que todos los futbolistas mencionados también serán convocados por Didier Deschamps para la Euro que se llevará a cabo en Alemania días antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo que Florentino Pérez y compañía no quieren que sus jugadores corran peligro con las lesiones durante casi dos meses fuera de Valdebebas.

Además, puntualmente con Kylian Mbappé, casi que ni habría espacio para su presentación. Incluso, en el hipotético escenario de participar de la competencia continental y del campeonato olímpico, llegaría sobre la fecha del estreno en LaLiga (la final del torneo de fútbol de los JJ.OO. es el sábado 10 de agosto y la primera división de España inicia el viernes 16).

Por su parte, el Fútbol Club Barcelona tomó una determinación idéntica al de su clásico rival. Es que no quiere volver a transitar la misma situación que padeció con Pedri en 2021, cuando el volante disputó la Euro y Tokio 2020 (que se postergó un año por la pandemia de Covid-19), acumuló dolencias físicas y, desde entonces, se cargó de una cantidad de lesiones que no lo dejan hacer pie aún en la actualidad.

Por lo tanto, los culés ya hicieron saber a Santi Denia, estratega del combinado español, que se olvide de citar a futbolistas como Pau Cubarsí, Ferran Torres, Héctor Fort, Marc Guiu, Fermín, Lamine Yamal o el propio Pedri. Asimismo, a esto se le suma la rotura de ligamentos de Gavi (vs. Georgia el 19 de noviembre por las Eliminatorias para la Euro) que quedó desafectado de todo tipo de competencia hasta por lo menos el mes de septiembre.

AFA busca que el Real Madrid haga una excepción con Nicolás Paz

Javier Mascherano afrontará contratiempos similares a los de sus pares de Francia y España. Principalmente con Nicolás Paz, volante del Real Madrid que citó para los amistosos en México de este viernes 22 de marzo en Mazatlán y del lunes siguiente (25/3) en Puebla. Para eso, la AFA ya trabaja para intentar ablandar a la directiva merengue.

El nacido en Santa Cruz de Tenerife, si bien participa de entrenamientos bajo la tutela de Carlo Ancelotti y en esta temporada debutó con el primer equipo (hasta anotó un gol contra el Napoli por la fase de grupos de la Champions League), todavía no hizo la transición definitiva desde el Real Madrid Castilla, en donde sigue acumulando participaciones.

No obstante, hay un antecedente desfavorable que es la Copa Mundial Sub 20 que se disputó en Argentina a mediados del 2023. Para aquel acontecimiento, la institución de la capital española se negó a autorizar al hijo de Pablo Paz, ex Selección Argentina, Newell’s, Independiente y Banfield, entre otros.

Por otra parte, Mascherano también tendrá que gestionar la convocatoria de otros futbolistas con recorrido en Europa y que también incluyen la nómina para los cotejos de exhibición en tierras aztecas.

Se trata de Alan Varela del Porto, Marco Pellegrino de la Salernitana, Matías Soulé del Frosinone (el que debe dar el ok es la Juventus, dueño del pase y que quiere tenerlo de vuelta para la pretemporada al mando de Massimiliano Allegri), Santiago Castro del Bologna y Lucas Beltrán de la Fiorentina (del mismo modo, resta coordinar en conjunto con Lionel Scaloni por otros nombres con los que piensan contar para la Copa América como Alejandro Garnacho, Valentín Barco y Facundo Buonanotte).

Todos los clasificados para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina y su par de Paraguay serán los representantes de Conmebol en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, de la UEFA participarán: Francia (anfitrión), España, Ucrania e Israel. De la Concacaf: Estados Unidos y República Dominicana. De la CAF: Marruecos, Malí y Egipto. De la OFC: Nueva Zelanda.

Por otro lado, todavía restan definirse los tres cupos y medio de la AFC mediante la Copa Asiática Sub 23 que se disputará entre el 15 de abril y el 3 de mayo. Los tres primeros irán a París, mientras que el cuarto dirimirá su boleto con el cuarto de la Copa Africana.

Por cierto, este miércoles 20 de marzo a las 20 horas de Europa Central será el sorteo que confeccionará los integrantes de los cuatro grupos y que elaborará el cuadro de las fases de eliminación. París, Bordeaux, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint-Étenne serán las sedes.