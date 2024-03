Todos los reflectores apuntaron hacia Lionel Messi y Ángel Di María apenas se consumó la clasificación en el certamen que se disputó en Venezuela. De hecho, desde AFA avanzaron por los dos. Fideo ya se bajó, mientras que la Pulga todavía tiene en cuenta la chance, algo que reveló recientemente el propio Javier Mascherano, el entrenador de la Selección Argentina que participará del campeonato de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero por lo bajo, desde la entidad albiceleste trabajan por otra de las figuras emblemáticas de la Scaloneta que ya es ídolo indiscutido de la historia del combinado nacional. Se trata, nada más ni nada menos, que de Emiliano Martínez. Incluso, el propio Dibu despuntó las gestiones al exteriorizar su deseo de participar por primera vez en su carrera de una cita olímpica (“Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos”, dijo en TyC Sports). En ese caso, Leandro Brey, indefectiblemente, quedaría relegado al banco de relevos.

Con la intención de preparar el terreno, desde AFA mueven el avispero con tiempo porque el que tendrá la potestad para autorizar al arquero es el Aston Villa. Desde el entorno del marplatense entienden que, si en esta temporada el elenco de Birmingham sigue marchando en dirección a donde los está llevando la corriente positiva, el permiso se caerá de maduro.

Es que el Dibu es una de las patas fuertes que sostiene la ilusión del Villa para disputar la Champions League (renovada a partir de la próxima temporada con nuevo sistema y 36 participantes en lugar de 32) y para ganar, por qué no, la Conference League (chocará con el Ajax en los Octavos de Final). Si se dan los objetivos, esperan que sea premiado con la venia para estar en París 2024.

Por lo pronto, en la institución británica ya advirtieron el ajetreo procedente desde Viamonte 1366/76 y recogieron el guante por las declaraciones de Emiliano Martínez. De llegar a un acuerdo, el Campeón del Mundo ocupará una de las tres plazas que la Selección Argentina Sub 23 tendrá disponibles para futbolistas mayores.

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la posibilidad de tener a Emiliano Martínez en los Juegos Olímpicos de París 2024?

”¿Cómo no lo voy a tener en cuenta? Tenemos la ventaja de tener la selección campeona de mundo. Hay muchos jugadores. Como el caso del Dibu, que está entre los tres mejores arqueros del mundo. Entonces: ¿cómo no vamos a tener en cuenta ese deseo? Después ese deseo hay que llevarlo a realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, porque los clubes tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no. Pero sí, claramente lo hablamos. Hay momentos para hablar con los jugadores y ahora viene esta gira”, comentó Javier Mascherano, en una charla con TyC Sports, sobre las declaraciones de Emiliano Martínez.

El rol de Lionel Scaloni para que Javier Mascherano cuente con futbolistas de la Selección Argentina mayor en los Juegos Olímpicos de París 2024

Entre otras cuestiones, Javier Mascherano también admitió que Lionel Scaloni es una fuente consultada por él en el armado que se está haciendo desde el predio Lionel Andrés Messi para los Juegos Olímpicos de París 2024.

”Tratamos de hablarlo con el entrenador de la Selección mayor para que nos de información de qué posibilidades hay, así como nosotros brindamos información de los más chicos. Además, también quiero saber qué opina él en ese sentido, porque a mi me interesa su opinión”, expresó el Jefecito, estratega de la Sub 20 y Sub 23 albiceleste.