Hace un par de meses atrás, cuando en Barcelona todavía se ilusionaban con poder dar lugar al regreso de Lionel Messi, para lo que finalmente no hicieron el esfuerzo necesario, también Juan Foyth sonó como otro de los integrantes de la Selección Argentina que ganó el título mundial en Qatar que podían reforzar al equipo culé.

Finalmente, esa negociación pareció quedar en la nada y el defensor continuó de pretemporada con Villarreal. Sin embargo, en las últimas horas trascendió en España que este habría pedido a la directiva del Submarino Amarillo que lo deje salir rumbo a un destino que ya tendría elegido.

Con Villarreal listo para hacer su estreno este domingo en una nueva temporada de La Liga y a falta de tan solo 18 días para el cierre del mercado de fichajes en Europa, Foyth parece haber retomado las conversaciones con Barcelona y presiona por su traspaso.

Según informó el portal Estadio Deportivo, en El Submarino amarillo solo evalúan vender al defensor argentino si se paga su cláusula de rescisión que fue fijada en 40 millones de euros, pero que aumentará a 54 millones si se ejecuta en la última semana del mercado.

El problema es que Barcelona, que no ha logrado desembarazarse del todo de sus problemas económicos para no violar las normativas del Fair Play Financiero, no está dispuesto a ese monto y quiere conseguir un monto inferior en una negociación de club a club.

¿Cuántos partidos disputó Foyth con Villarreal?

Juan Foyth llegó a Villarreal en octubre de 2020 en calidad de préstamo y un año más tarde el club ejecutó la opción de compra al Tottenham, ofreciéndole un contrato por cinco años. Hasta la fecha, el argentino lleva disputados un total de 100 partidos con el club a lo largo de tres temporadas.

¿Cuándo debuta Villarreal en La Liga?

Villarreal hará su estreno en la temporada 2023-2024 de La Liga este domingo recibiendo al Real Betis desde las 14.30 de Argentina y se espera que juan Foyth sea titular en dicho encuentro.