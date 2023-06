Terminó el primer encuentro de la Selección Argentina en la gira asiática de esta fecha FIFA y allí se dio un triunfo por 2 a 0 ante Australia en el Workers Stadium de Beijing en donde se vivió un clima de fiesta entre todo el público local y de ambas hinchadas que asistieron al cotejo en China.

Los goles de Messi y Germán Pezzella sirvieron para darle el resultado final a la Scaloneta, y tras la finalización del encuentro todo el plantel y el cuerpo técnico empezó a pensar en lo que será el próximo duelo de esta fecha FIFA, el cual será este lunes en Jakarta ante Indonesia.

Para el mismo, se dará la particularidad de que Leo Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María serán desafectados para tener un merecido descanso luego de una compleja temporada para cada uno en sus respectivos clubes. Sobre esto, el entrenador Lionel Scaloni rompió el silencio y explicó cómo se tomó esta postura de que los integrantes de la “vieja guardia” no sigan en esta gira de la Selección.

“Ellos tres descansarán, nos parece justo. Es una decisión mía, ni siquiera me lo pidieron ellos. Es justo que descansen y que se vayan con sus familias. Todos quisieran irse a sus casas pero ninguno me lo planteó, así que quiere decir que están bien acá, je“, soltó risueñamente Scaloni, dejando en claro que fue postura propia que ninguno de ellos tres no sigan en la fecha FIFA de la Albiceleste.

De esta manera, Messi podrá tomarse unas vacaciones anticipadas antes de empezar su nuevo desafío en Inter Miami, Di María hará lo propio mientras aún define su futuro y Otamendi también, a sabiendas que seguirá en Benfica al menos dos temporadas más.