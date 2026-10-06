El actual delantero de Barracas Central lamentó el último partido del '10' con la camiseta de la Albiceleste, tras más de 20 años de trayectoria.

Llegó el día de la despedida de Lionel Messi. En el amistoso contra Benín que se disputará en el Estadio Monumental, el delantero de 39 años se pondrá la camiseta de la Selección Argentina por última vez y será homenajeado tanto por la Asociación del Fútbol Argentino como por los hinchas.

Referido a esta ocasión especial, Nicolás Orsini, delantero de Barracas Central y que ganó cuatro títulos con la camiseta de Boca, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde lamentó la salida de Messi de la Albiceleste tras tomar la decisión de dar un paso al costado a los 39 años.

Nicolás Orsini en su paso por Boca. (Getty).

“Estoy medio shockeado, como que todo va a dejar de tener sentido. Es la primera vez que me toca vivir algo así. Trato de pensar en agradecer que pude verlo jugar a Messi y todas las alegrías que nos dio”, dijo el futbolista de 32 años, lamentando la despedida del capitán argentino.

“Hoy el argentino siente agradecimiento, es eso. Ojalá se lo podamos transmitir mañana (por hoy)”, cerró el delantero de Barracas Central, quien viene de convertir un doblete agónico para que el Guapo le gane a Atlético Tucumán por la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura.

El posteo de Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, manifestó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain en su cuenta oficial de Instagram, junto a una serie de fotos suyas entrenando por última vez en el predio de AFA de Ezeiza con los otros convocados por Lionel Scaloni.

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A qué hora se despide Messi de la Selección Argentina

El partido entre Argentina y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi de la Selección, se llevará a cabo este martes 6 de octubre, desde las 20:00 (hora local), en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

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