Sin refuerzos confirmados, los 13 jugadores que podrían irse de Boca en el mercado de pases esta semana

El mercado de pases de Boca transita días de mucha intensidad en el rubro de las partidas. Mientras los hinchas aguardan por las caras nuevas, la dirigencia no le quitó el ojo de encima a la situación de varios jugadores, ya sea que no se encuentran en la consideración de Claudio Úbeda, como aquellos que retornaron al club en este inicio de 2026 tras finalizar sus respectivos préstamos y también deben definir su futuro inmediato.

El objetivo en Brandsen 805 es claro: encontrarles nuevos destinos para que puedan sumar los minutos de competencia que hoy no tendrían garantizados en el Xeneize. El operativo para descomprimir el plantel ya tuvo sus primeros movimientos oficiales: Tomás Díaz (hijo del Cata) fue presentado en Los Andes, mientras que Nahuel Genez continuará su carrera en Patronato. En ese escenario, hay una extensa lista de 13 nombres que podrían emigrar en los próximos días para continuar sus carreras en otros equipos.

Una nómina que mezcla experiencia y promesas de la Reserva

Por el momento, el único caso que repercute en el plantel que finalizó la pasada temporada es el de Agustín Martegani. El volante ya fue comunicado que no gozará de minutos en Boca y es pretendido por Central Córdoba, a préstamo, aunque la traba económica por su contrato enfría la situación.

En paralelo, uno de los clubes que más rápido se movió para pescar en el Xeneize fue Barracas Central. El Guapo se interiorizó en los nombres considerados prescindibles en La Ribera e inició gestiones para llevarse un combo triple compuesto por Norberto Briasco, Juan Ramírez y Nicolás Orsini. El mediocampista regresó tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, mientras que el delantero vuelve de su paso por Platense; desde Boca ya dieron luz verde para negociar si la oferta económica convence.

Otro nombre de peso en la vidriera es Marcelo Weigandt. Tras dos temporadas exitosas en Inter Miami junto a Lionel Messi y con un título de la MLS bajo el brazo, el Chelo es disputado por Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, donde tuvo un paso en 2021. Además, el Lobo es protagonista en otro frente, ya que también busca retener al defensor Renzo Giampaoli, quien fue titular durante todo el 2025, aunque le surgió una fuerte competencia desde el fútbol de Chile.

Marcelo Weigant es pretendido en el fútbol argentino tras volver de Inter Miami (Getty Images).

En la línea de fondo, otro que podría cambiar de aire es Oscar Salomón, quien apareció en el radar de Newell’s. Por su parte, Platense, que busca reforzarse de la mejor manera para disputar la Libertadores, puso la mira en las juveniles y busca cerrar la llegada de cuatropibes que se destacaron en la Reserva de Mariano Herrón: Mateo Mendia, Iker Zufiaurre, Camilo Rey Domenech y Santiago Dalmasso, grupo de jugadores que ya supieron debutar en la Primera Xeneize.

Finalmente, el mediocampo también tiene situaciones por resolver. En paralelo a las negociaciones por Martegani, Tigre hizo expreso su deseo de retener a Jabes Saralegui tras su buen desempeño en Victoria el año pasado, mientras que Gabriel Vega está cerca de bajar a la Primera Nacional para jugar en Nueva Chicago.

Jabes Saralegui podría continuar un año más en Tigre.

La única operación que sufrió un freno inesperado es la de Valentino Simoni: el goleador de la Reserva tenía todo encaminado para irse a Gimnasia de Mendoza, pero la negociación se estancó en las últimas horas.

Los 12 jugadores que podrían irse de Boca

Norberto Briasco, Juan Ramírez y Nicolás Orsini – Barracas Central

Agustín Martegani – Central Córdoba

Mateo Mendia, Iker Zufiaurre, Camilo Rey Domenech y Santiago Dalmasso – Platense

Oscar Salomón – Newell’s

Renzo Giampaoli – Chile y GELP

Marcelo Weigandt – Belgrano y GELP

Román Vega – Nueva Chicago

Jabes Saralegui – Tigre

