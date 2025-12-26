Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Boca tiene varias negociaciones abiertas, tanto para arribos como para partidas. El objetivo principal en este viernes 26 de diciembre sigue siendo cerrar a Marino Hinestroza para que comience la pretemporada. Mientras tanto, se definen salidas como las de Nicolás Orsini y Milton Giménez. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca declaró transferible a Milton Giménez

El mercado de pases tiene a Boca muy enfocado en las incorporaciones, pero también está atento a las salidas. La nueva temporada puede venir con ofertas por jugadores del Xeneize y uno de ellos es Milton Giménez, cuya continuidad no está garantizada.

El delantero, que fue titular durante casi todo el segundo semestre con Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, está lista de transferibles, según pudo averiguar Bolavip. Si bien nadie forzará su salida como en los casos de otros colegas (Janson, Martegani y compañía), el club escuchará ofertas por el 9.

Orsini, cerca de Estudiantes de Río Cuarto

Mientras en la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme están tratando de cerrar el arribo de Marino Hinestroza, negociación que se complicó por la postura de Atlético Nacional, se encuentran resolviendo el futuro de Nicolás Orsini, quien regresó de su préstamo en Platense.

En las últimas horas, se confirmó que Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido a la Liga Profesional, se comunicó con la Comisión Directiva de Boca para solicitar condiciones por el atacante de 31 años nacido en Morteros. Por el momento, no se conoció la respuesta de Riquelme para dejarlo partir, ya que no tendrá lugar.

El posteo navideño de Paulo Dybala con Oriana Sabatini que repercutió en el Mundo Boca

La situación de la Joya es la novela en el mercado de pases del Xeneize. El volante ofensivo tiene la intención de ponerse la camiseta de Boca, club del cual es hincha, pero aún tiene contrato con Roma hasta mediados de 2026. Todavía no se descarta su arribo en enero, aunque la chance más concreta se dará al final de la temporada en Europa.

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, los hinchas del club de la Ribera están ilusionados con la posibilidad de ver a Dybala junto a Leandro Paredes en 2026. Incluso, una publicación reciente del futbolista generó una ola de comentarios de seguidores de Boca que quieren que se convierta en refuerzo del equipo.