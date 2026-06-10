Tras la llegada de Rodolfo Arruabarrena, los 6 jugadores que se irán de Boca

Los directivos del Xeneize piensan en una gran restructuración del plantel, donde se pasará la escoba.

En la antesala a lo que será la apertura del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el fútbol argentino siguen dándose diferentes movimientos dentro del mercado de pases. Tras cerrar el acuerdo con Rodolfo Arruabarrena, que tendrá su segundo ciclo al frente de Boca, desde la dirigencia planifican una renovación del plantel.

Así como habrá arribos, también se darán salidas. Justamente en este último punto, en el club de La Ribera tienen en mente desprenderse de futbolistas que hace tiempo no tienen rodaje y que mantienen salarios algo elevados, lo cual generaría que sus posibles salidas le permitan a Juan Román Riquelme ir por refuerzos de calidad. Entre los que tienen todos los boletos para emigrar aparecen Lucas Janson, Agustín Martegani, Camilo Rey Domenech, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Carlos Palacios.

Lucas Janson

Si bien posee contrato hasta diciembre de 2027, el futuro de Lucas Janson no estará en Boca. No tiene lugar y lo desea Gimnasia y Esgrima de La Plata, que ya realizó averiguaciones para llevárselo a préstamo.

Lucas Janson, delantero de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Agustín Martegani

El mediocampista ya estuvo en el radar de Newell’s, que vuelve a posicionarse como uno de los candidatos a llevárselo. Cabe destacar que Agustín Martegani no tiene acción en el Xeneize desde el 22 de febrero de 2025 en el triunfo por 2-1 ante Aldosivi, donde Fernando Gago diagramó un equipo plagado de suplentes por estar en el medio de la recordada serie ante Alianza Lima. Luego, con Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda tampoco fue tenido en cuenta.

Agustín Martegani frente a Argentino de Monte Maíz. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Publicidad

Nicolás Orsini y Juan Ramírez

Desde que regresaron a Boca tras sus respectivos préstamos en Platense y Lanús, no tuvieron lugar. Incluso, la decisión dirigencial -avalada por el cuerpo técnico que lideró Claudio Úbeda- fue que Nicolás Orsini y Juan Ramírez entrenaran a contraturno. Ahora, buscarán rescindir los vínculos que caducan en diciembre de este año.

Nicolás Orsini y Juan Ramírez rescindirían su vínculo con Boca. (Daniel Jayo/Getty Images)

Carlos Palacios

El mediocampista ofensivo chileno que llegó desde Colo-Colo, tiene la chance de regresar a su tierra. Justamente, el Cacique quiere repatriarlo. Sin embargo, desde la dirigencia xeneize le confirmaron a BOLAVIP que solo aceptarán una venta, en caso de que realicen una oferta. De otra manera no saldrá de Brandsen 805.

Publicidad

Carlos Palacios, volante de Boca.

Camilo Rey Domenech

Con poco rodaje, pese a que es de los juveniles con mayor proyección, Camilo Rey Domenech aparece en la órbita de Unión. Por el momento, solamente se trata de un sondeo. Su vínculo con el Xeneize caduca en diciembre de 2029.

Camilo Rey Domenech, mediocampista de Boca.

Publicidad

DATOS CLAVES