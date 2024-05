El presente de Gonzalo Montiel nada tiene que ver con lo que se le vaticinó tras el penal que anotó en la Final de la Copa del Mundo de Qatar el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Lusail de Doha. Tras perder terreno en el Sevilla de España, arribó al Nottingham Forest en busca de una continuidad que finalmente no encontró.

El ex River, en el elenco británico en el cual fue cedido por 12 meses, apenas acumuló 19 partidos (1159 minutos, lo que da un total de 12 encuentros completos) en toda la temporada entre compromisos por la Premier League, FA Cup y EFL Cup.

Al respecto, Gonzalo Montiel realizó una publicación que denota que su despedida del fútbol inglés es una gran posibilidad, situación que a la vez expone una total incertidumbre para lo que le depara después de la Copa América de los Estados Unidos, dado que en España aseguran que en el Sevilla no lo tendrán en cuenta para el proyecto de la campaña 2024/2025.

”Objetivo cumplido, Nottingham Forest. ¡Gran esfuerzo de todos! Orgulloso de este grupo”, escribió el futbolista oriundo de González Catán en su cuenta de Instagram, tras el triunfo 2 a 1 sobre el Burnley en condición de visitante, en relación con la permanencia del equipo en cuestión en la máxima categoría de Inglaterra.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Montiel con el Sevilla?

Gonzalo Montiel debe presentarse en Sevilla luego de la cesión al Nottingham Forest. El lateral derecho de la Selección Argentina tiene contrato con el conjunto andaluz hasta mediados del 2026. Quedarse no parece ser una opción, por lo que tendrá que analizar en dónde continuará su carrera y en qué condiciones. Cabe mencionar que su cláusula de rescisión es de 10 millones de euros.

¿Gonzalo Montiel jugará la Copa América de Estados Unidos 2024?

Gonzalo Montiel no fue parte de la última convocatoria de la Selección Argentina en marzo pasado (para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica) a causa de una lesión. No obstante, aunque ya está recuperado, no hay indicios de que sea tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la nómina de futbolista que tendrá a disposición durante la Copa América de Estados Unidos 2024.

Su falta de continuidad y la posibilidad de citar a Nahuel Molina y Nehuén Pérez, quien también se proyecta como lateral derecho en el Udinese, lo plantean como uno de los campeones del mundo que se pueden quedar afuera del certamen continental que se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 14 de julio próximos.