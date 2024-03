Gustavo Alfaro tendrá la oportunidad de volver a medirse a la Selección Argentina como entrenador, pero lo hará por primera vez desde que esta se coronó campeona mundial en Qatar y al frente de un nuevo proceso al mando de la Selección de Costa Rica, con la que busca clasificar a su segundo Mundial consecutivo tras conseguirlo con Ecuador en 2022.

Con un historial desfavorable de dos derrotas, una por Eliminatorias y otra en Copa América, y un empate como último antecedente, el técnico fue medido a la hora de referirse a las posibilidades que tienen sus dirigidos de conseguir una victoria, pero aseguró que saldrán a disputar el partido sin temores.

“Vamos a enfrentar al campeón del mundo y al campeón del mundo se lo respeta, pero no se le teme. No está mal reconocerse inferior al rival. Está mal sentirse menos. Van a enfrentar a un equipo de lid, un entrenador de lid. Es el escenario más complejo del mundo, pero deja grandes experiencias”, expresó Alfaro en conferencia de prensa.

El exentrenador de Boca y San Lorenzo, entre otros clubes, hizo hincapié en la experiencia futura que representará para sus futbolistas tener una medida de tan alta competencia en la previa de la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

“Hay que tener la capacidad para atreverse. Lo que yo quiero es que no tengan temores o no dejen de intentar. Puede que juegue algún chico joven, pero estas son las batallas que dejan esas cicatrices que sirven para aprender. Si no pasamos por estos escenarios, cuándo lo vamos a hacer. Los aliento a intentarlo, a no tener miedo”, recalcó.

Con cinco defensores

Alfaro adelantó que para enfrentar a la Selección Argentina dispondrá de un bloque defensivo de cinco futbolistas porque ha notado que el equipo se sintió cómodo con ese sistema en entrenamientos y partidos anteriores. “El primer partido (ante Panamá) intenté jugar con una línea de cuatro. Después armé una línea de cinco y hoy se sienten más cómodos jugando así. Es algo que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Siempre miro el plantel que tengo y trato de darle la mejor estructura”, señaló.

¿Cuándo juegan Argentina y Costa Rica?

Las selecciones de Argentina y Costa Rica medirán fuerzas este martes, desde las 23.45, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El partido podrá verse en vivo y en directo por TyC Sports, TyC Sports Play y la TV Pública.