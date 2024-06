Más allá del intento del entrenador Dorival Júnior por desdramatizar el empate sin goles ante Costa Rica en el estreno en la Copa América 2024, la prensa brasileña quedó escandalizada con la pobre producción del equipo, tanto a nivel colectivo como individual.

En las sucesivas críticas a esa primera presentación de la Selección de Brasil, el futbolista que lo pagó más caro fue Vinicius Jr, crack de Real Madrid y figura para la obtención de su más reciente Champions League, quien no tuvo peso en el encuentro y terminó siendo reemplazado demasiado pronto por Endrick, la nueva joya de apenas 17 años que también se aseguró ya el club Merengue.

“Vinicius no jugó nada. Hizo un pésimo partido”, fue una de las críticas que se reflejó en la televisión brasileña y que recogió el programa español El Chiringuito de Jugones. “No estuvo en su día”, fue otra expresión, menos drástica, sobre el rendimiento del jugador de Real Madrid. “Vinicius en su equipo, en Europa, juega muy bien. Pero en la Selección no lo consigue”, fue otra de las opiniones que bien puede emparentarse con lo que le tocó escuchar a Lionel Messi cuando brillaba en Barcelona y no terminaba de trasladar esos rendimientos al seleccionado argentino.

El crack de Real Madrid no pudo desequilibrar con la Selección de Brasil.

Rodrygo, el único que se salvó

Quien intentó rebelarse a la monotonía de un equipo que no supo vulnerar el sistema defensivo que diseñó Gustavo Alfaro para Costa Rica fue Rodrygo y por ello el único jugador que se salvó de las filosas críticas de la prensa brasileña tras el empate.

“Las pocas veces que Brasil logró llegar en el primer tiempo fueron con Rodrygo rompiendo intentando romper, generando algo”, opinó un especialista. “Fue el mejor jugador de la Selección hoy. Pero el sistema de juego terminó imponiéndose también a él”, destacó otro. “Neymar tenía razón, porque cuando le preguntaron quién iba a ser el crack de Brasil (en la Copa América) eligió a Rodrygo. Yo dije ‘¿cómo que Rodrygo? El crack del equipo va a ser Vinicius Jr.’. Y no. Neymar tenía razón. El que está intentando jugar y asumiendo las responsabilidades es Rodrygo”, señaló un tercero.

Todos contra Dorival Júnior

Más allá de las apreciaciones más o menos benévolas sobre la tarea de cada futbolista de la Canarinha, hubo unanimidad de la prensa brasileña en su crítica a Dorival Júnior por estar al frente de un equipo que no muestra tener ninguna identidad y apostó demasiado a marcar diferencias individuales.

“Fue ridículo. Un resultado patético. Un fútbol aburrido, perezoso. Costa Rica, en un debut en Copa América, debe ser goleada. Un 0-0 es un resultado vergonzoso”, señaló un especialista. “Brasil está lejos de ser un buen equipo de fútbol. Van a decir (por lo que dijo Dorival en rueda de prensa) que faltó el gol. Pero faltaron muchas cosas. Demasiadas”, protestó otro.