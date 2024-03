Entre las muchas sensaciones especiales que genera en Gustavo Alfaro la posibilidad de enfrentar por primera vez a la Selección Argentina desde que se coronó campeona mundial en Qatar, este mismo martes desde las 23.45 con la Selección de Costa Rica en Los Ángeles, remarcó su felicidad por reencontrarse con Alexis Mac Allister, a quien dirigió en Boca y con el que mantuvo el trato con el correr del tiempo.

De hecho, reveló que en la previa de la última Copa del Mundo recurrió al ahora mediocampista del Liverpool para que lo ayudara con una situación que afectaba directamente a la Selección de Ecuador: la adaptación de Moisés Caicedo a la Premier League y al Brighton, club del que años más tarde se iría transferido rumbo al Chelsea en una operación récord.

“Tuve la chance de estar con él cuando fui a visitar a los chicos ecuatorianos del Brighton, Caicedo, Sarmiento y Estupinián. Estuve en el entrenamiento, hablé con ellos y después fui a comer con Alexis. Hablando de todo lo que él había vivido, me dijo que le había costado encontrarle el ritmo al fútbol inglés, que era cuestión de tiempo”, relató en plena conferencia de prensa previa al duelo entre Argentina y Costa Rica.

Y agregó: “Él compartía mitad de cancha con Caicedo. Yo le pedí en más de una oportunidad que me lo ayude a Moisés, porque con nada más que 18 años lo había comprado Brighton. Lo ayudó mucho desde que llegó. Eso te marca la pauta de lo que es Alexis. El liderazgo, el compañerismo que tiene y la manera en que se desenvuelve. Es ejemplo de hasta dónde puede llegar un jugador cuando el talento está sustentado en la humildad“.

Por otro lado, Gustavo Alfaro reveló cuánto orgullo siente al ver el crecimiento que ha tenido la carrera del jugador al que apenas llegó a disfrutar unos meses en Boca y que se ha vuelto uno de los mimados de Jürgen Klopp desde su llegada al Liverpool.

“Cuando lo vea lo voy a felicitar, porque me genera mucho orgullo la carrera que está haciendo. Veía una conferencia de prensa que dio con Klopp y hablando en inglés con una fluidez muy natural. Es un chico que marca una diferencia notable desde su inteligencia, su aplicación. Esa diferencia la marcaba en cada lugar en el que le tocó estar”, señaló.

Y agregó: “Recuerdo que llegó y teníamos que jugar con Paranaense en octavos de final de Copa. Con tres, cuatro entrenamientos saltó a la cancha y ganamos el partido de visitantes con un gol suyo. Lamentablemente lo tuvimos muy poquito tiempo. Brighton, que lo había cedido por un año, vio el rendimiento que había tenido y dijo ‘que venga para acá'”.

El aviso de Alfaro a los campeones del mundo

Gustavo Alfaro reconoció la diferencia de jerarquía entre la Selección Argentina y la de Costa Rica, en la que asumió el compromiso de clasificar a la próxima Copa del Mundo, pero advirtió que saldrán a la cancha a sacar el máximo provecho a la experiencia.

“Vamos a enfrentar al campeón del mundo y al campeón del mundo se lo respeta, pero no se le teme. No está mal reconocerse inferior al rival. Está mal sentirse menos. Van a enfrentar a un equipo de lid, un entrenador de lid. Es el escenario más complejo del mundo, pero deja grandes experiencias. Hay que tener la capacidad para atreverse. Lo que yo quiero es que no tengan temores o no dejen de intentar. Puede que juegue algún chico joven, pero estas son las batallas que dejan esas cicatrices que sirven para aprender. Si no pasamos por estos escenarios, cuándo lo vamos a hacer“, manifestó.