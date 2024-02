Julián Malatini rompió el silencio y explicó por qué no jugó el Preolímpico con la Selección Argentina

Tras finalizar segundo en el cuadrangular final con 5 puntos en tres presentaciones (empates ante Venezuela y Paraguay, más un triunfo ante Brasil), la Selección Argentina Sub 23 comandada por Javier Mascherano, logró el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Días antes que el combinado argentino llegue a este Preolímpico que se jugó en Venezuela, se encontró con un imponderable, ya que Julián Malatini, el defensor central de 22 años, dejó la concentración debido a que fue transferido al Werder Bremen de Alemania, por lo que el plantel de Mascherano quedó con un jugador menos.

Tiempo después de este conflicto, el mismo Malatini rompió el silencio en diálogo con Puede Pasar en D Sports Radio, en donde contó su versión de los hechos y explicó el motivo por el que no pudo jugar el Preolímpico con el equipo argentino.

“Mascherano se puso más del lado de la Federación, pero era entendible porque no podía ir al Preolímpico con 22 jugadores. Tuvimos una diferencia, pero yo tenía la última palabra”, comenzó contando sobre la postura de Mascherano cuando llegó el momento de su transferencia de Defensa y Justicia al Werder Bremen.

Siguiendo con su relato, comentó: “Fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mi carrera, fue una decisión que tuve que tomar muy rápido. No fue mi intención perjudicar a la Selección, ni al cuerpo técnico”. Y cerró: “Intenté ir a hacer la revisión médica y volver, pero el club no me lo permitía”.

Cabe destacar que durante el Preolímpico la Selección Argentina vivió una situación similar, ya que Santiago Castro fue transferido de Vélez al Bologna de Italia y en medio del torneo regresó al país para hacer la revisión médica y luego regresar al plantel de Mascherano para terminar el torneo.

Julián Malatini debutó con gol en el Werder Bremen

El defensor central argentino hizo su estreno con la camiseta del equipo alemán en la victoria por 3 a 1 ante el Friburgo por la fecha 19 de la Bundesliga, ingresando en el minuto 90 por Felix Agu y tan solo tardó 3 minutos en anotar su primer gol para liquidar el encuentro y sentenciar el triunfo.

Luego de esto, disputó otros tres partidos, siendo suplente e ingresando en los dos primeros, mientras que en el último fue titular, completó los 90 minutos y recibió la tarjeta amarilla.