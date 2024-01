Una mala noticia para la Selección Argentina Sub 23 a pocos días del inicio del Torneo Preolímpico, que se jugará en Venezuela, en busca de la clasificación a París 2024. Es que el defensor central, Julián Malatini, que pertenece a Defensa y Justicia, sería transferido en las próximas horas y dejó la concentración ‘albiceleste’. Se iría al Werder Bremen de Alemania, quien no lo cedería para el torneo.

Malatini, una de las revelaciones en los últimos años en el fútbol argentino, entró en la lista de convocados de Javier Mascherano para el Preolímpico siendo alternativa en la defensa central. Sin embargo, ante esta inminente transferencia al fútbol europeo y con la postura de su potencial nuevo club, optó por dejar la concentración argentina.

“Se fue sin saludar“, informó el periodista Germán García Grova y confirmó Mariano Antico en TyC Sports. De esta manera, priorizó la venta al ‘Viejo Continente’, un gran salto en su carrera, pero dejó a la Selección Argentina Sub 23 en el momento menos oportuno.

¿Por qué? Según indicó el periodista César Luis Merlo, al no tratarse de una baja por lesión antes del inicio del Preolímpico, la Selección Argentina Sub 23 no puede convocar a otro futbolista. Si bien desde Asociación del Fútbol Argentino buscaron que el lugar de Malatini pueda ser ocupado por otro jugador, esto no será posible. Mascherano y compañía deberán viajar con 22 futbolistas al torneo en Venezuela.

Julián Malatini, transferido a Werder Bremen

Por la información de los citados periodistas, Julián Malatini fue vendido por Defensa y Justicia al Werder Bremen de la Bundesliga de Alemania. Los montos de la transferencia no fueron confirmados, pero sí trascendió de que era una oferta imposible de rechazar tanto para el ‘Halcón’ como para el jugador. Firmaría contrato por cuatro años.

De esta manera, el defensor de 22 años, 1,91 metros de altura, con buena salida será una de las ventas importantes del mercado en el fútbol argentino, aunque esto implique un contratiempo para la Selección Argentina Sub 23.

El comunicado de la AFA tras la venta de Julián Malatini y la imposibilidad de convocar a otro jugador

Luego de trascender la noticia de la inminente venta de Julián Malatini a Werder Bremen, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado explicando, desde su lado, la situación y la imposibilidad de reemplazar al jugador.

“La Asociación del Futbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación“, empezó diciendo.

“De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer, se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino“, continuaron. Así, se confirma la información de que Malatini se fue sin despedirse del grupo.

“Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo“, finalizaron.