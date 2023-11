La Selección Argentina logró un histórico triunfo ante Brasil en el Maracaná en donde, gracias al gol de Nicolás Otamendi, la campeona del mundo logró un hito que nadie más pudo en el fútbol sudamericano, ya que la Albiceleste fue la verduga de la primer derrota en la historia del Scratch en condición de local en unas Eliminatorias. Sin embargo, la espuma y la emoción bajó el mismo día de un hondazo, cuando Lionel Scaloni en conferencia de prensa puso en duda su continuidad como entrenador del seleccionado nacional.

Los motivos aún se desconocen de manera oficial debido a que nadie se pronunció al respecto, pero las versiones indican que Scaloni no se encuentra conforme en un 100% con ciertas decisiones de Claudio Tapia y de la AFA en sí, por lo que el oriundo de Pujato no descarta dar un paso al costado en la Selección Argentina y comenzar un nuevo desafío en su carrera. Lógicamente, tanto la Asociación del Fútbol Argentino como los jugadores del seleccionado y los hinchas quieren convencer al técnico campeón del mundo de seguir en su cargo, pero aún no ha confirmado nada.

En este contexto, este miércoles se conoció un indicio que es clave para su continuidad al menos hasta la Copa América, ya que se confirmó que Scaloni estará presente en Miami este 7 de diciembre para el sorteo de la fase de grupos del certamen continental que se disputará en junio del 2024 en Estados Unidos. Esto, igualmente, no certifica su continuidad en la Selección Argentina del todo, ya que a pesar de este gesto del entrenador hacia la AFA como un guiño positivo sobre su futuro, desde la organización argentina siguen sin cumplir con uno de los máximos pedidos de Scaloni para seguir al mando del seleccionado campeón del mundo.

Es que el entrenador argentino pidió expresamente que los amistosos de la Selección Argentina sean con fines competitivos principalmente y que el enfoque no sea económico, sino de darle un roce más parejo a la Albiceleste enfrentándose con rivales de primer nivel. Lejos de que la AFA confirme esto a favor del pedido de Scaloni, este miércoles trascendió una noticia que no le gustará nada al “Gringo”. Según informó el periodista Gastón Edul, la gira que Argentina tenía pensada para realizar en Europa ante selecciones top de aquel continente se enfrió y quedó prácticamente esfumada la posibilidad de hacer un recorrido por el viejo continente en marzo del 2024 . Claro está que esto se aleja aún más de las pretensiones de Scaloni para la Selección Argentina.

¿Y ahora?

Tras la posibilidad de Europa mermada, no se descarta que la Selección se aloje durante la fecha FIFA de marzo, en donde podrán disputar dos amistosos, en Estados Unidos. De momento, esta es la chance más factible debido a los acuerdos que tiene la AFA con el país norteamericano, pero no hay confirmación oficial hasta la fecha. Tampoco hay rumores respecto a rivales, aunque sí se sabe que no será ni Brasil, ni Colombia, ni España ni Inglaterra, ya que todas estas selecciones se verán las caras en el viejo continente a modo de amistoso.

Debido a las largas distancias con Europa, y el amplio historial de los seleccionados de dicho continente en cada fecha FIFA, las chances de cruzarse con una potencia de allí parecen lejanas. Quedará esperar, pero una cosa es cierta: Scaloni no estará conforme con esta cuestión.

Los conflictos entre Scaloni y Tapia

Según lo trascendido desde la frase de Scaloni en donde puso en duda su continuidad, los roces entre el entrenador y el Presidente de la AFA radican en varios puntos. Primeramente, se habló de asuntos vinculados a falta de pagos por premios de la Copa América y el Mundial, aunque luego tomó mayor firmeza la información acerca de cruces por desencuentros en las decisiones deportivas de la Selección en donde se ponía en un segundo plano la postura de Scaloni, y hasta se habló de un conflicto relacionado a la política nacional y el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Todo esto habría agrietado la relación entre Tapia y Scaloni al punto tal que el entrenador sembró dudas respecto si seguiría o no al mando del plantel albiceleste. En las últimas horas, se elaboró una nueva teoría vinculada a la salud del propio Scaloni tras sus declaraciones en el podcast del italiano Christian Vieri en donde habló de problemas en su salud física y mental tras el estrés sufrido en el Mundial de Qatar.