Lionel Scaloni mantuvo en vilo a los argentinos desde los primeros minutos del 22 de noviembre pasado cuando dejó entrever, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Estadio Maracaná posterior al triunfo sobre Brasil 1 a 0 por la sexta fecha de las Eliminatorias Conmebol, que podía abandonar el cargo de entrenador de la Selección Argentina.

De ahí que se especuló con que se podía ausentar en el sorteo de la Copa América 2024, el cual se pautó para el próximo jueves siete de diciembre. Claro, la cercanía de su presunción de renuncia y el evento que se llevará a cabo en Miami están separados por apenas 16 días. No obstante, este miércoles 29 trascendió que el nacido en Pujato, finalmente, tomó la decisión de viajar para ver en vivo y en directo la designación de los rivales en la zona de grupos para el combinado albiceleste.

Por lo menos así lo reportó la periodista Nani Senra en su cuenta de Twitter. Además, Lionel Scaloni viajaría en compañía de los integrantes del cuerpo técnico (Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, principalmente). De lo que no hay especificaciones, por lo menos hasta entonces, es si lo harán en el mismo vuelo con los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino con quienes, evidentemente, tienen cuestiones que charlar.

En esa línea, vale indicar que por estos días en Argentina circuló que las diferencias entre Scaloni y la AFA se debían a cuestiones organizativas, comunicativas, económicas y hasta políticas. Al parecer, el entrenador pretende cambios profundos en el manejo de algunas situaciones por parte de las autoridades para que el organismo esté a la altura de un seleccionado campeón del mundo.

¿Cuáles son las diferencias entre la AFA y Lionel Scaloni?

Según le contaron a Bolavip fuentes cercanas al cuerpo técnico, Lionel Scaloni sintió el desgaste al que hizo referencia, principalmente, por las decisiones que tomó la AFA sobre la Selección Argentina sin consultarle a él o a algunos de sus colaboradores. Incluso, a veces, se terminaba anoticiando a través de la prensa. Como por ejemplo: la localía para el duelo con Uruguay (en una entrevista supo que la AFA había cerrado el Mario Alberto Kempes de Córdoba).

Asimismo, no fue lo único. Otros hechos que acrecentaron el fastidio (como para mencionar dos entre tantos) fue la gira por China en marzo pasado (por un pedido explícito del gobierno nacional como devolución al país asiático por el acuerdo para renovar el swap de monedas por 130.000 millones de yuanes) y la demora para cerrar los rivales para la fecha FIFA que se avecina en 2024, la cual Scaloni insiste en que sea con contrincantes de categoría (en otras palabras, basta de Curazao, Panamá, Indonesia y/o Australia).

El indicio de su continuidad que Lionel Scaloni envió mediante redes sociales

Lionel Scaloni no suele publicar ni reaccionar en redes sociales. No obstante, hizo una excepción con la eliminación que sufrió la Selección Argentina Sub 17 en la Semifinal de la Copa del Mundo de Indonesia 2023 contra Alemania por penales. El DT del combinado mayor escribió unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram con las que remarcó su orgullo por el nivel con el que participaron y por la actitud de los jóvenes futbolistas ante la derrota. Un gesto de su parte para destacar del lado personal, que a la vez denota que sigue actuando y pensando como máxima cabeza del grupo de trabajo de seleccionadores. ¿Hasta cuando será así? Solo él lo sabe o ni siquiera.