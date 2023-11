El futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina sigue generando incertidumbre. Este miércoles trascendió que estaría presente para el sorteo de la Copa América 2024 el próximo jueves 7 de diciembre. Sin embargo, precisamente, su ciclo en el combinado nacional podría llegar a su fin en ese torneo.

Según informaron los periodistas Esteban Edul y Leo Paradizo en F12 (ESPN), “no está garantizada la continuidad de Lionel Scaloni más allá de la Copa América 2024“. El entrenador ya puso en duda si seguirá en la Selección Argentina en la recordada conferencia de prensa posterior al histórico triunfo ante Brasil en el Maracaná.

“Ahora toca una cosa importante que quería decir, que es parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar“, supo decir.

Y agregó: “La vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar en este tiempo. Después se lo diré a los jugadores, se lo diré al presidente porque está Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles. No estoy diciendo que me voy, estoy diciendo lo que está pasando“. Esas fueron las palabras que generaron un ‘terremoto’ alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Está la chance de que Scaloni no siga”

“Está verdaderamente y concretamente la chance de que Scaloni no siga después de la Copa América 2024“, tiró Edul para poner más en alerta a todo el público argentino. La continuidad del entrenador campeón del mundo está en riesgo y esto tiene que ver con mucho de los trascendidos que han surgido sobre ciertas diferencias con la AFA y, más exactamente, con Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Paradizo, en tanto, advirtió que “los conflictos no están solucionados“. Estas cuestiones, según le revelaron a Bolavip, apuntan a un desgaste por parte del cuerpo técnico por ciertas decisiones unilaterales tomadas por la AFA sin previa consulta. La localía ante Uruguay (donde no quería salir de Buenos Aires, aunque habían elegido Córdoba desde la AFA), la gira por China en marzo pasado y el hecho de que Argentina no tenga rivales europeos para la fecha FIFA de marzo de 2024 han llevado a ese desgaste.

Recientemente, también, el propio Scaloni reveló que tuvo un problema de salud luego del Mundial de Qatar. “Creo que a finales de enero algo salió en mi panza, no sé cómo le dicen en Italia. ¿Un cálculo? No, herpes. Sólo salió por lo que pasamos un mes atrás, después lo entendí. Una vez que estás relajado todo aparece“, advirtió en una entrevista con Bobo TV, el podcast de Christian Vieri y Cristian Brocchi.

Scaloni viajará al sorteo de la Copa América

El compromiso de Lionel Scaloni con la Selección Argentina seguirá intacto aún cuando su situación no es para nada cómoda. Por eso, estaría asegurada su presencia para el sorteo de la Copa América 2024, que se realizará el próximo 7 de diciembre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Tal como revelaron los citados periodistas, el actual DT de la Selección se encuentra de vacaciones en territorio estadounidense, mientras su cuerpo técnico evalúa los pasos a seguir y buscan cerrar el tema logístico para la Copa América. Por eso, Scaloni irá al evento en representación argentina y se espera que pueda tener un nuevo encuentro con Tapia.