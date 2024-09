En una noche redonda para la Selección Argentina, Paulo Dybala coronó la goleada por 3 a 0 ante Chile en el Estadio Monumental en lo que fue su comentado regreso a la Albiceleste.

El talentoso mediocampista de la Roma, que había sido el gran ausente en la Copa América, volvió a la convocatoria y pagó con creces. Lionel Scaloni lo mandó a la cancha a poco de final y fue un zurdazo con su marca registrada el que decoró la goleada ante el conjunto de Ricardo Gareca.

El gol de Dybala ante Chile:

Apenas finalizó el encuentro, todavía con las pulsaciones a mil, el jugador de 30 años apeló a su sinceridad y no esquivó la pregunta sobre su ausencia en la Copa América y su nueva presencia en la lista: “Pensé que no iba a estar, que no iba a volver. Pero volví, jugué y me tocó convertir”.

La confirmación de Dybala en la lista para esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas llegó -casualmente o no- días después de que la Joya rechazara una multimillonaria oferta para irse a jugar al Al Qadisiya de Arabia Saudita. De hecho, en la lista inicial no figuraba su nombre y la inclusión llegó algunos días después.

El festejo de Dybala junto a Garnacho (Getty)

La 10 de Messi y la “pesada herencia”

Pero además de volver a ser tenido en cuenta, Dybala tenía en la noche del Monumental una responsabilidad aún mayor: fue el elegido para llevar la 10 en la espalda ante la ausencia por lesión del capitán Lionel Messi.

“Sé que no es mi remera, todos sabemos que es de Leo. Traté de representarla de la mejor manera. Algunos de los chicos decían que tenía que usarla yo. No sabía si aceptarla, pero es una responsabilidad muy linda”, reveló el ex jugador de la Juventus al ser consultado sobre la pesada camiseta que le tocó lucir en la noche de Núñez.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

El equipo de Lionel Scaloni jugará el próximo martes 10 de septiembre desde las 17.30 a Colombia en Barranquilla, por la 8° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias tras el triunfo de Argentina ante Chile