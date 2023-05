La contundente postura del Colo Barco sobre si Argentina es candidata a ganar el Mundial Sub 20

Este sábado a las 18 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la Selección Argentina Sub 20 hará su debut ante Uzbekistán en la Copa del Mundo juvenil en la que se clasificó por la ventana al ofrecerse como anfitriona tras la baja de parte de FIFA de Indonesia como sede.

Luego del mal desempeño albiceleste en el Sudamericano en donde no se logró el objetivo de la clasificación al Mundial, de esta manera finalmente la Albiceleste no solo participará, sino que incluso será la local y entre esto y el gran plantel que logró formar Javier Mascherano, se especula con las posibilidades de campeonar que puedan tener los pibes de la Sub 20 en la Copa del Mundo que ya se inicia.

Sobre esta cuestión de la chapa de candidato que tiene Argentina en el Mundial, quien habló recientemente fue Valentín Barco, la joven promesa de 18 años de Boca. Siendo uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos del plantel, el Colo dialogó con TNT Sports y acerca de este asunto no anduvo con vueltas.

Desde el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Barco soltó: “Nos venimos preparando muy bien, somos muy unidos, nos llevamos muy bien y estamos unidos por un mismo objetivo. Puede ser que seamos candidatos, estamos con esa responsabilidad y bueno, queremos cumplir con eso“, dejando en claro que desde el plantel se sienten confiados a ser uno de los contendientes al título.

Además, el pibe que es el actual 3 titular de Boca y de la Sub 20 dedicó elogiosas palabras para Mascherano por su rol como el DT de la Selección juvenil: “Es muy lindo tenerlo como técnico, sabe mucho. Nos da muchas herramientas, tratamos de devolverse esa confianza que nos da adentro de la cancha”. Por último, respecto a su enorme momento personal y futbolístico con solo 18 años, el Colo puso los pies sobre la tierra al expresar que “trata de tomar todo con tranquilidad y responsabilidad”. ¡Un crack!