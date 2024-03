El divorcio de Exequiel Palacios continúa entregando capítulos de lo más tensos. La disputa ya pasó a planos de programas de espectáculos y Yésica Frías, su exesposa, amenaza con implicar a más personas al revelar detalles sobre las supuestas fiestas de los integrantes de la Scaloneta.

Este lunes, en Socios del Espectáculo, la modelo que había anunciado que iba a vender las pertenencias de Palacios apuntó contra una mujer de la AFA, pero se reseró su nombre a la espera del visto bueno de su abogado, Fernando Burlando.

“Quizás abrí mucho el abanico. Yo encaro a una sola mujer de adentro de AFA, que si yo llego a hablar de ella muchas mujeres de los jugadores la van a odiar. Se encarga mucho de los jugadores y en algún momento voy a hablar“, comenzó disparando.

Y continuó al confirmar que se trata de la mujer que organizaría las fiestas de los jugadores: “No puedo dar el nombre todavía por una cuestión legal, pero sí. Es ella. Y después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores. Es un mensaje para que ellas estén más despiertas, porque es muy falsa. Cuando Fernando (Burlando) me autorice, voy a hablar“.

Además, explicó que supo de esos eventos tras haberse divorciado del actual jugador de Bayer Leverkusen: “De las fiestas me enteré después. Cuando me separé me habló una chica que me dijo que en octubre de 2021 hubo una fiesta de Exequiel con dos jugadores más y que ella fue a esa fiesta y que la novia de uno de los jugadores le pegó. Que hubo una denuncia y todo, pero nunca salió a la luz”.