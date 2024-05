La ausencia de Paulo Dybala fue la gran sorpresa en la lista de convocados de la Selección Argentina que elaboró Lionel Scaloni para disputar los partidos amistosos ante Ecuador y Guatemala, el 9 y 14 de junio respectivamente, días antes del inicio de la Copa América en Estados Unidos.

Aunque todavía queda tiempo para que el DT presente la nómina definitiva de 26 jugadores que defenderán el título continental conquistado en 2021, que haya quedado marginado del grupo que ultimara ya en Estados Unidos los detalles de la preparación vuelven muy escasas sus opciones de meterse en esa lista; algo que para él mismo era inesperado semanas atrás.

De hecho, la propia Oriana Sabatini, con quien está próximo a casarse, dejó ver que tanto el delantero de Roma como ella estaban convencidos de que iba a disputar la Copa América que comenzará el 20 de junio. Fue durante su participación en el stream Sería increíble, de OLGA, justamente al revelar los primeros detalles de la boda programada para el 20 de julio.

“El otro día estaba en el salón (en el que tendrá lugar la fiesta) y pensaba ‘qué loco, porque Paulo lo va a conocer directamente el día de la boda’. Está la Copa América y si todo sale bien, que llegan a la final y va a ser así, volvería recién el 15”, había dicho en marzo.

Dybala se había bajado de la anterior convocatoria por lesión.

El sugerente mensaje de Dybala

Poco antes que se diera a conocer de manera oficial la lista de convocados de la Selección Argentina para los partidos amistosos ante Ecuador y Guatemala, pero probablemente ya anoticiado de su ausencia, Paulo Dybala compartió una historia sugerente desde su cuenta de Instagram.

Se trató de una foto de los tres trofeos individuales que ganó defendiendo la camiseta de la Roma en la presente temporada, siendo elegido tres veces jugador del mes en la Serie A de Italia: en noviembre de 2023, febrero y abril de 2024. Una amplia mayoría de los fanáticos interpretó que se trató de un mensaje de desacuerdo con la decisión de Lionel Scaloni.

Causas futbolísticas

Según avanzó el periodista Gastón Edul, la ausencia de Paulo Dybala de la convocatoria no se debió a la existencia de una nueva lesión, sino que se trató de una decisión meramente futbolística del entrenador, que como delanteros citó a Ángel Di María, Valentín Carboni, Lionel Messi, Ángel Correa, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

¿La ausencia de Dybala en la Copa América podría cambiar la lista de invitados a la boda?

Entre los detalles de la boda que adelantó Oriana Sabatini, dijo creer que todos los campeones del mundo en Qatar iban a estar invitados a la boda que se celebrará el próximo 20 de julio, seis días después que se haya disputado la final de la Copa América.

“Sí, creo que sí. ¿Soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente Paulo tenga menos invitados que yo”, había expresado la cantante y modelo en OLGA.

La ausencia de Dybala en la presente nómina, que hace sospechar que tampoco integrará la lista de convocados a la Copa América, sumado a su reciente posteo en redes sociales, podría dar lugar a cierta tirantez que fuerce un cambio de planes en la otra lista, sobre la que el poder de decisión es del jugador.