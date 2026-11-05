Di Carlo, sobre la designación de La Bombonera para Argentina vs. Uruguay: “La casa de la Selección es River”

El presidente del Millonario ratificó el lazo entre el combinado nacional y River. Además, sostuvo que, quien quiera ir contra ello, "comete un error".

Stefano Di Carlo volvió a hacerse presente en los medios. Tras una extensa entrevista con ESPN el miércoles, el presidente de River brindó nuevas declaraciones este jueves en Radio La Red y tocó el tema de la designación de La Bombonera para el amistoso entre Argentina y Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre.

“No me molesta que Argentina y Uruguay se juegue en La Bombonera. Obviamente la casa de la Selección fue, es y va a ser siempre River. Después hay cuestiones excepcionales que ocurren, muchas veces también se ha salido de River y no me parece resonante, pero sí creo que a veces cuando las personas creen ser más importantes que la historia, la fuerza de las instituciones, cometen un error“, sentenció Di Carlo.

Vista aérea del Estadio Monumental (Getty Images)

En la misma línea, completó: “El lazo entre River y la Selección Nacional es indivisible. La centralidad que tiene River y su estadio, en lo que refiere a la Selección, es parte de la historia, de la identidad del fútbol argentino y del seleccionado nacional. Quien crea que está por encima de esa historia y esa fuerza, creo que comete un error“.

Di Carlo todavía no se comunicó con Ramón Díaz

“No tengo relación con Ramón Díaz. Simplemente cuando llegamos en 2013 yo estaba al frente del departamento de comunicación y tuve dos o trés cafés para designar al jefe de prensa del plantel. Nunca más hablé con él desde aquel entonces”, declaró Stefano Di Carlo al ser consultado sobre cómo es su relación con el Pelado.

Stefano Di Carlo, presidente de River, pasó por #Toti910 con @totipasman y habló sobre el presente institucional del club.



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Más adelante, completó sobre la posible designación de Ramón Díaz como DT: “Siempre vamos a hacer lo que sea mejor para el club, pero lo que no te puede llevar puesto en estos lugares es la presión y la locura generalizada”.

En síntesis