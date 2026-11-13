El guiño de AFA a Boca en la previa de Argentina vs. Uruguay

Atrás quedó el retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina. En la Fecha FIFA del mes de noviembre, los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante Uruguay en La Bombonera y frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La misión es sumar rodaje, ver cómo reconfigurar el equipo tras la salida de algunos referentes de peso y también empezar a armar una base sólida pensando en la Copa América 2028.
Argentina será local en La Bombonera frente a Uruguay en un partido que no será a cancha llena ya que no se agotaron las entradas. El retiro de Lionel Messi se siente hasta en estos detalles. AFA, a través de la cuenta de la Selección Argentina compartió las estadísticas de la Albiceleste en la cancha de Boca con un guiño al Xeneize.
“La Bombonera, un escenario históricamente favorable para la Selección Argentina”, informó la AFA en un tuit que luego derivaba en una nota más extensa en la que se detalló el historial del combinado nacional en la cancha de Boca: “El historial de la Albiceleste en el estadio de Boca Juniors refleja números contundentes: sobre 38 encuentros disputados, consiguió 25 victorias, 10 empates y apenas 3 derrotas”.
Todos los partidos de Argentina en La Bombonera
- 09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay
- 29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay
- 20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay
- 25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil
- 29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay
- 09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay
- 14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay
- 20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile
- 24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia
- 31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú
- 08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia
- 27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú
- 09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia
- 07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay
- 27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría
- 29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia
- 05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania
- 12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra
- 18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia
- 26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia
- 24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay
- 19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú
- 29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria
- 12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania
- 19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda
- 03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay
- 26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia
- 16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia
- 21/11/2012 | Superclásico de las Américas | Argentina 2-1 Brasil
- 05/10/2017 | Eliminatorias | Argentina 0-0 Perú
- 29/05/2018 | Amistoso | Argentina 4-0 Haití
- 08/10/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Ecuador
- 12/11/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Paraguay
- 25/03/2022 | Eliminatorias | Argentina 3-0 Venezuela
- 16/11/2023 | Eliminatorias | Argentina 0-2 Uruguay
- 19/11/2024 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Perú
- 27/03/2026 | Amistoso | Argentina 2-1 Mauritania
- 31/03/2026 | Amistoso | Argentina 5-0 Zambia
Las formaciones de Argentina y Uruguay
Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.
DATOS CLAVE
- Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba.
- La Selección Argentina logró 25 victorias, 10 empates y 3 derrotas en La Bombonera.
- Las entradas para el partido contra Uruguay en La Bombonera no se agotaron.