El guiño de AFA a Boca en la previa de Argentina vs. Uruguay

La Albiceleste se mide ante la Celeste este viernes a partir de las 20 horas en La Bombonera por un amistoso internacional.

Atrás quedó el retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina. En la Fecha FIFA del mes de noviembre, los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante Uruguay en La Bombonera y frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La misión es sumar rodaje, ver cómo reconfigurar el equipo tras la salida de algunos referentes de peso y también empezar a armar una base sólida pensando en la Copa América 2028.

Argentina será local en La Bombonera frente a Uruguay en un partido que no será a cancha llena ya que no se agotaron las entradas. El retiro de Lionel Messi se siente hasta en estos detalles. AFA, a través de la cuenta de la Selección Argentina compartió las estadísticas de la Albiceleste en la cancha de Boca con un guiño al Xeneize.

“La Bombonera, un escenario históricamente favorable para la Selección Argentina”, informó la AFA en un tuit que luego derivaba en una nota más extensa en la que se detalló el historial del combinado nacional en la cancha de Boca: “El historial de la Albiceleste en el estadio de Boca Juniors refleja números contundentes: sobre 38 encuentros disputados, consiguió 25 victorias, 10 empates y apenas 3 derrotas”.

Todos los partidos de Argentina en La Bombonera

09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay

29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay

20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay

25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil

29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay

09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay

14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay

20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile

24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia

31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú

08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia

27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú

09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia

07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay

27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría

29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia

05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra

18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia

26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia

24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay

19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú

29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania

19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda

03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay

26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia

16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia

21/11/2012 | Superclásico de las Américas | Argentina 2-1 Brasil

05/10/2017 | Eliminatorias | Argentina 0-0 Perú

29/05/2018 | Amistoso | Argentina 4-0 Haití

08/10/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Ecuador

12/11/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Paraguay

25/03/2022 | Eliminatorias | Argentina 3-0 Venezuela

16/11/2023 | Eliminatorias | Argentina 0-2 Uruguay

19/11/2024 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Perú

27/03/2026 | Amistoso | Argentina 2-1 Mauritania

31/03/2026 | Amistoso | Argentina 5-0 Zambia

Las formaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

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Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

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