River alcanzó la peor racha de su historia contra Boca tras perder el Superclásico en La Bombonera

La derrota 1-0 por la fecha 15 del Torneo Clausura, también significó romper una marca negativa para el Millonario.

Este domingo por la tarde, River perdió 1-0 contra Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo, el Xeneize se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y clasificó a la Copa Libertadores 2027. En ese sentido, el Millonario alcanzó la peor racha histórica de su historia en La Bombonera.

Los futbolistas de River tras perder contra Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que solo 4 veces logró esta marca, lo que marca la gravedad del asunto. La primera vez que ocurrió fue en 2011, después volvió a suceder en 2015, años más tarde pasó en 2022 y ahora en 2026 llegó nuevamente a esta estadística adversa, que deja en evidencia el trágico presente que atraviesa el elenco de Núñez.

Lo cierto es que River quedó 26 partidos abajo en el historial en La Bombonera. Luego de esta nueva derrota en el Superclásico frente a Boca, el Millonario alcanzó la peor racha de su historia de visitante contra su rival de toda la vida. Así las cosas, la caída de este domingo sumó un nuevo golpe: ahora la diferencia es de 49-23 a favor del Xeneize.

Los futbolistas de River tras perder contra Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Una aclaración que bien vale resaltar es que en el Monumental River tiene saldo positivo. Tal como uno se imagina, pero la particularidad es que la ventaja es la mitad a la de Boca de local. De hecho, para completar dicha estadística, en Núñez el historial es de 43-30, lo que deja una diferencia de +13 para el conjunto rojiblanco.

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El historial completo entre Boca y River

La realidad marca que Boca estiró la paternidad contra River. Entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo, se enfrentaron 267 veces cara a cara. En ese sentido, el saldo es de 95 triunfos para el Xeneize, 88 para el Millonario y 84 paridades. Así las cosas, aumentó la ventaja contra su histórico rival en el mano a mano.

Los futbolistas de Boca tras vencer a River en el Superclásico.

Cabe recordar que el Millonario había achicado la distancia en el último tiempo, pero eso cambió drásticamente en el último año y medio. Esto se debe a que Boca ganó los últimos 3 Superclásicos, hecho que no sucedía hacía varias décadas (1991). En esa línea, los cruces fueron: 2-0 en La Bombonera (2025), 0-1 en el Monumental (2026) y el actual.

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Cómo salieron los últimos 5 Superclásicos