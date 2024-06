La pregunta sobre Chile desconcertó a Lionel Scaloni: "No me hagas decir cosas que no son"

Con gol de Ángel Di María sobre el final de la primera mitad, en el Soldier Field de Chicago, la Selección Argentina venció a su par de Ecuador por 1 a 0, en el primero de los dos amistosos de preparación para la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos del juego, y también palpitó el inicio del certamen continental.

Además, en medio de esta rueda de prensa, recibió una pregunta que lo descolocó. La misma, fue respecto al partido contra Chile, por la segunda fecha de esta Copa América, debido a que el seleccionado de Gareca llegaría a este certamen sin dos jugadores históricos y bicampeones continentales, como Gary Medel y Arturo Vidal.

“¿No vienen Medel y Vidal? Vamos a esperar, no nos adelantemos, no me hagas decir cosas que no son y después quedo pegado yo”, respondió con una sonrisa el entrenador argentino, cuando el periodista le aseguró que posiblemente estos futbolistas no formen parte de la Roja.

Lionel Scaloni en el triunfo de Argentina contra Ecuador. (Foto: Prensa AFA).

El análisis del partido

Por otro lado, el DT argentino se refirió al rendimiento de su equipo: “El partido me pareció bueno por parte nuestra y por parte de Ecuador, fue muy intenso por ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y Ecuador es un buen equipo. Hicimos lo que teníamos que hacer, intentar dominar y tener situaciones. Estos partidos tienen riesgos, que pueden ser las lesiones e intentamos que no sucedan. Estamos contentos, quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base de lo que creemos que es lo mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero lo haremos pensando en lo que necesita el equipo”.

Y agregó: “Claro que sirve jugar contra un rival como Ecuador, sobretodo porque tiene un nivel importante, es una selección de las buenas que le hace las cosas difícil a cualquiera. Más allá del rival, nosotros necesitamos competir y sentir la sensación de ponerse la camiseta otra vez, es lo que se busca antes de la copa, que va a ser durísima”.

El corte final de la lista

“En principio la lista la vamos a dar después del partido con Guatemala, no tiene sentido dar el corte sin esperar a ese partido, porque es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera. Necesitamos que vengan y estén con nosotros hasta el último día”, respondió sobre la fecha en la que hará el último corte en la lista de convocados.

La suplencia de Messi

Otro de los temas que tocó el entrenador, fue sobre la decisión de que Lionel Messi sea suplente. Al respecto, comentó: “Hay veces que no hay necesidad de arriesgar, no solo con él, Otamendi tampoco jugó, Di María jugó sus minutos, Julián y Lautaro lo mismo, Enzo tuvo los minutos que creímos convenientes. Es cuidarlos para que lleguen en buenas condiciones”.

La jugada de Romero en el gol Di María

“A veces le decimos que no vaya, pero él va igual. En este caso sacó su gen de cuando estaba en Atalanta. Él tiene ese potrero, como lo tiene la mayoría y nos da sus frutos. Es una sensación de confianza que te transmite y nosotros no se la queremos cortar. Lógicamente en momentos del partido se tiene que controlar”, soltó sobre la jugada del Cuti Romero que terminó en el gol de Di María