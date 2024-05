Lusail, Qatar. 18 de diciembre de 2022. 122 minutos y 42 segundos de partido. En ese momento, los corazones de 46 millones de argentinos se paralizaron. Kolo Muani había quedado mano a mano, con la pelota picando, frente al arco de la Selección Argentina. El gol a su disposición. La única persona que se interponía entre él y el bicampeonato del mundo para Francia era Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Y Dibu la atajó.

Una pelota que no tenía razón de atajar, porque el delantero francés la calzó bien, le pegó fuerte al primer palo, pero se encontró con la pierna izquierda del arquero argentino, fuerte como una roca, que detuvo su disparo. Y hoy, a más de 17 meses de aquella épica final, el Dibu reveló todo lo que se le cruzó por la cabeza en esos segundos críticos y admitió: “Yo creo que si no tenía esa idea de que Otamendi iba a fallar, no hubiera atajado nunca esa pelota.”

Dibu estuvo de invitado en el podcast de entrevistas del ya retirado arquero inglés, Ben Foster, quien no se lo pensó dos veces y le pidió al arquero de la Selección Argentina que le cuente absolutamente todo lo que, como arquero, se le pasó por la cabeza en aquel momento. Dibu aceptó el desafío, aunque comenzó el relato aclarando: “Lo que siempre digo es que no me pareció una atajada tan buena. He tenido mejores.”

El relato del Dibu Martínez sobre la atajada a Kolo Muani en la final del Mundial

Dibu Martínez contó todo sobre la atajada a Kolo Muani

“Yo esperaba que Otamendi falle, ya lo había leído”, reveló. “Mira Ben [Foster], tuve un partido muy cómodo, bien con los pies, todo… durante 75 minutos. Después concedí tres goles en nada, con dos penales y uno en el que tal vez tendría que haber puesto más fuerte la mano, igualmente en ese momento estaba muy calmo”, expresó Dibu, hablándole directamente a su entrevistador.

Fue entonces cuando se animó a hacer una confesión que hasta la fecha no le habíamos escuchado: “Pensaba para mí ‘Ota le va errar, Ota le va a errar’, y luego lo hace, por eso estaba calmo, porque esperaba que eso pasara. Yo creo que si no tenía esa idea de que Otamendi iba a fallar, no hubiera atajado nunca esa pelota.“

Dibu también expresó todo lo que pasaba por su cabeza en los fragmentos de segundos en los que la pelota picaba hasta posicionarse entre Kolo Muani y él: “Yo he entrenado con arqueros alemanes, con arqueros ingleses y con arqueros sudamericanos. Normalmente, los alemanes se quedan parados y con las manos abiertas, como robots. Los ingleses se abren lo más que pueden y los sudamericanos adivinan. Esos son los estilos”, explicó Dibu.

“Entonces pienso: si adivino y me equivocó, se terminó el partido. Si me quedo como los alemanes, no puedo cubrir los palos y si me abro, capaz no cubro todo lo que quisiera. Todo eso se me pasó por la cabeza, y cuando está por patear todavía me preguntaba qué estaba haciendo. Tenía que tomar una decisión, si voy, si me quedo, si salto, si cubro abajo”, agregó.

Pero no sólo eso, también tenía que analizar cómo era el mano a mano: “Pero también hay que considerar cómo venía la pelota. No la tenía dominada en el piso, venía picando. Es algo que también trabajamos, no podía ir con las manos bajas como si fuera un mano a mano normal”, aclaró.

El momento de la decisión

Su reacción, producto de años de trabajo y entrenamiento.

“Por cómo estaba cubriendo el arco, si él la cruzaba, era probable que falle. Yo sabía exactamente dónde estaba parado y dónde estaba el arco, y que le quedaba un espacio libre a mi izquierda. Entonces supe que iba a patear ahí“, narra el Dibu, explicando su maniobra para tapar todo lo posible el arco.

“Puse mi mano y mi pierna izquierdas tan duras como pude“, reconoce Dibu. “Mi cara de frente a la pelota pensando ‘por favor que me pegue’. Puedes atajarla o no, pero esperaba que fuera ahí. Por suerte así fue”, completa.

La Copa América también pasó por la cabeza de Dibu

Además de los estilos para tapar la pelota, su posición con respecto a la de la pelota, el arco y Kolo Muani y la definición, el Dibu también reconoció que la Copa América se le vino a la cabeza. “Recordé el gol de Di María en el Maracaná, cuando Ederson le salió y él se la picó mientras corría. Eso se me vino a la cabeza en ese momento, y aunque [Kolo-Muani] estaba muy cerca, no le salí y me empecé a ajustar al movimiento de la pelota”, admitió Dibu.

Hasta la final de la Copa América pasó por la cabeza del Dibu.

“Mi pensamiento en ese momento era achicarle el arco y que no pueda dar el pase al medio porque sabía que si le salía, a un delantero clase mundial como él, me la picaba y listo”, agregó.

Luego de las declaraciones del Dibu, uno de los miembros del podcast también explicó que todo lo que pasó por la cabeza de Dibu fueron años y años de entrenamiento. Son conocimientos que pasaron por su cabeza en milésimas de segundo pero producto de horas y horas trabajando para ser el mejor del mundo. Gracias a eso, hoy puede llamarse campeón del mundo, y como parte fundamental de esa conquista.