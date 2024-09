A la Selección Argentina se le viene una parada más que brava. Ante Colombia por la fecha 8 de Eliminatorias en el calor y la humedad de Barranquilla, este martes a las 17:30 se repetirá el duelo de la final de la Copa América 2024 ante el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Para el mismo, Lionel Scaloni aún no confirmó la formación pero tiene 8 nombres que saldrán desde el arranque, guardando tres dudas que resolverá en las horas previas al encuentro.

En el arco no hay dudas que estará Emiliano Martínez, una pieza inamovible e indiscutible del once inicial albiceleste. Nahuel Molina, Cristian Romero y Lisandro Martínez también tienen su lugar asegurado en el equipo ante Colombia. En el mediocampo aparece otra duda, ya que los que tienen su puesto confirmado son Rodrigo De Paul y Enzo Fernández. Por último, en la ofensiva, el doble 9 conformado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, salvo una sopresa de último momento, se mantendrá.

Una por puesto: las 3 dudas que tiene Scaloni para el partido de Argentina ante Colombia

Con los ocho nombres confirmados, las tres dudas que le quedan al entrenador, según informó Gastón Edul en TyC Sports, serían una por puesto. En la zona defensiva pelean por un puesto Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. La decisión de quién jugaría desde el inicio quedará en lo que Scaloni defina con Lisandro Martínez: si juega de zaguero, el ‘Huevo’ será titular; pero si el entrerriano va de lateral, el compañero de Cuti como central será Otamendi.

El mediocampo y la zona de ataque tiene a Alexis Mac Allister y Nicolás González entre algodones, por lo que se definirá en las horas finales previas al partido si ambos podrán estar disponibles o no. En caso de no estarlo, sus respectivos reemplazantes serían Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

El posible XI de Argentina ante Colombia

Junto con las dudas, el posible once albiceleste sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez/Nicolás Otamendi; Marcos Acuña/Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister/Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González/Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El posible XI de Colombia

Camilo Vargas será el arquero titular y estará acompañado de Carlos Cuesta y John Lucumí como defensas centrales, Daniel Muñoz por el carril derecho y Johan Mojica por el lateral izquierdo. El mediocampo estará conformado por Richard Ríos y Jefferson Lerma en la medular, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz como cartas ofensivas y Jhon Córdoba como único delantero.

Los cambios respecto a la final de la Copa América 2024

Argentina presentará, a priori, 4 variantes respecto al once inicial que salió en la final de la Copa América ante los cafeteros: Nicolás Tagliafico, Lionel Messi y Ángel Di María fueron titulares allí y en esta fecha FIFA no fueron convocados, y Nahuel Molina le estaría ganando la pulseada a Gonzalo Montiel, inicialista en Miami en aquel 14 de julio. Si Alexis Mac Allister finalmente no juega por lesión, serían 5 cambios en total.

En Colombia, en tanto, habrá una sola variante respecto a aquella final con el ingreso de Daniel Muñoz en el once inicial. El lateral derecho es vital para Néstor Lorenzo y se perdió el último duelo con Argentina por suspensión. Los 10 restantes serán los mismos que en la final de la Copa América.

¿Cuándo juega Argentina frente a Colombia por las Eliminatorias?

La Selección Argentina visitará el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla este martes 10 de septiembre para desde las 17:30 horas (ARG) enfrentarse a Colombia por la octava jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por cierto, el choque de vuelta está pautado para desenvolverse el 9 de junio del 2025 por la fecha 16 (posiblemente en Buenos Aires).