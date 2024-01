No hay dudas en que el dueño del arco de la Selección Argentina es Emiliano Martínez. El Dibu se ganó el crédito suficiente con sus actuaciones determinantes en la Copa América de Brasil 2021 y en la Copa del Mundo de Qatar 2022 como para sentirse seguro de que nadie lo va a correr del puesto. Además, más allá de que es uno de los pilares del sólido grupo que se conformó bajo el rótulo de ”la Scaloneta”, su presente en el Aston Villa respalda su titularidad.

Pero para el resto de los guardametas, que se ubican algunos casilleros por detrás del marplatense, el panorama sí cambió en el inicio de un 2024 que tendrá como plato fuerte la Copa América de los Estados Unidos. Hasta entonces, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez, venían siendo las alternativas para custodiar la valla del combinado comandado por Lionel Scaloni.

Pero tras el primer mes del año, hay dos nombres que, a medida que se acerque la convocatoria para los primeros amistosos en la fecha FIFA de marzo (los rivales, confirmados por AFA, serán Nigeria y Costa de Marfil), se escucharán cada vez más fuerte. Se trata, por un lado, de Paulo Gazzaniga y, por el otro, de Jeremías Ledesma, ambos con gran presente en LaLiga de España.

El primer mencionado es, ni más ni menos, que el portero del Girona, el equipo sensación de esta temporada en Europa al ubicarse, tras 22 fechas, primero en la tabla de posiciones del certamen de la primera división del país ibérico. Mientras que Conan, ex Rosario Central, ostenta una de las metas menos vencidas del campeonato, aunque se encuentra peleando la permanencia (sus compañeros mucho no colaboran, dado que son el participante que menos tantos a favor tiene hasta entonces).

Ellos dos pelean por un lugar, por detrás del segundo arquero que hoy en día es Walter Benítez. El ex Quilmes suma en la temporada con el PSV Eindhoven 30 presencias en las que acumula 14 vallas invictas. Además, es el único de los argentinos en su posición que competirá en los Octavos de Final de la UEFA Champions League (se medirá al Borussia Dortmund).

Gerónimo Rulli y Juan Musso corren desde atrás

Gerónimo Rulli y Juan Musso, futbolistas que pelearon hasta último momento por un lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el presente corren desde atrás. Es que el ex Estudiantes de La Plata todavía no volvió de su lesión en el hombro y hoy ocupa un lugar en el banco de relevos del Ajax (el titular es el alemán Diant Ramaj). El único partido en el que participó en la temporada fue en el que se lesionó, vs. Heracles el 12 de agosto.

En tanto que el ex Racing transita una situación similar. Empezó la temporada siendo titular en la Atalanta, hasta el 9 de diciembre que jugó su último partido contra el Milan por la fecha 15 de la Serie A. En su caso, perdió el puesto con Marco Carnesecchi.

¿Franco Armani sigue estando en el radar de la Selección Argentina?

Franco Armani inició su séptimo año consecutivo en el arco de River, por lo que tampoco se lo puede descartar del esquema de Lionel Scaloni para el 2024. Además, también es integrante importante del grupo de la Selección Argentina. Sin embargo, sus 37 años hacen entender que su mejor versión ya pasó. Por otro lado, Sergio Romero, más allá de sus actuaciones determinantes en Boca, no parece entrar en los planes, salvo imponderables.