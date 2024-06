En el segundo y último partido amistoso previo al debut de la Copa América de los Estados Unidos 2024, con un doblete de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección Argentina se lo dio vuelta y goleó por 4 a 1 a la Selección de Guatemala.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que analizó el rendimiento de sus dirigidos y también se refirió al corte final de la lista de los 26 jugadores convocados para el certamen continental.

Sobre los citados a la Copa América, confirmó la presencia de Alejandro Garnacho, quien no sumó minutos en esta gira amistosa, y que disputará por primera vez un certamen continental con la Selección. “Garnacho va a estar”, comentó ante la consulta sobre el futbolista del Manchester United. “No entró porque no se dio el partido”, agregó explicando el motivo por el que el delantero no vio minutos en este amistoso.

Además, confesó que ya tiene en mente a los 3 jugadores que quedarán fuera de este torneo continental, pero que aún no se los comunicó: “Los tengo pero todavía no se los dije a ellos, primero a ellos y después lo sabrán ustedes. Hay que ser muy cuidadoso porque no es fácil y no es lindo dejar al jugador afuera. En este momento están todos en el vestuario y lo pienso como si fuera yo. Cualquier cosa que podría decir errada o no ellos lo pueden tomar mal”, soltó.

Alejandro Garnacho jugará la Copa América con la Selección Argentina.

Y cerró sobre el tema: “Es evidente que tomamos decisiones en base a lo que vemos en partidos y entrenamientos, pensando en lo que el equipo pueda necesitar, sino la lista iba a ser distinta. Tuvimos complicaciones y la decisión pasa por lo mejor para el equipo, siempre hemos hecho la lista pensando en lo mejor. Han quedado chicos afuera que a lo mejor podrían haber estado. Esta es la lista más difícil y la decisión es en base a lo que vimos en los partidos y entrenamientos”.

El partido de Valentín Carboni

El volante ofensivo que jugó la última temporada en el Monza de Italia jugó por primera vez como titular con la camiseta de la Selección y mostró un gran rendimiento. Al respecto de esto, el entrenador opinó: “Carboni es un chico jóven con mucha proyección. Hoy jugó un partido bueno, estamos contentos de su partido y es evidente que es un chico que nos puede aportar. Veremos si viene o no al final”.

La participación de Lionel Messi

“Leo sabe que va a jugar siempre que él sabe que mientras que esté bien va a jugar. Es evidente que estamos atentos y alertas por las normas y ventanas tenemos que tenerlo en cuenta. La idea es cuidarlo lo más que pueda, si tiene que jugar todo lo hará”, disparó sobre el capitán de su equipo, quien fue suplente ante Ecuador y completó los 90 minutos ante Guatemala.

El análisis del partido

“Guatemala es un buen equipo, lo habíamos visto con Ecuador. Hoy dieron un plus, jugaron con una gran presión, cerraron espacios, salieron de contra. La actitud fue buena, es innegociable. El equipo, sobre todo en el partido de hoy, estuvo errático en el pase y cuando estás errático es imposible estar bien parado para las posibles contras porque la pelota no llega al compañero. En los primeros 25 minutos del primer tiempo no estuvimos finos, más allá de que la cancha estaba extraña, nosotros filtramos la pelota demasiado al límite y tuvimos pérdidas innecesarias. Guatemala fue un gran rival y nosotros somos los que ponemos la dificultad, nos sirve que nos lo hagan difícil. Nos sirve para analizar. En el segundo tiempo el equipo estuvo más seguro, se vio otra versión”, tiró en referencia a lo que fue el rendimiento de su equipo.