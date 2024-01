Después de tantas idas y vueltas y pocos días después de su reunión con Claudio Tapia, Lionel Scaloni confirmó que seguirá siendo el entrenador de la Selección Argentina. Se cumplió el “tiempo para pensar” que había pedido post triunfo histórico ante Brasil y, en diálogo con Sky Italia, aseguró que hay DT para rato.

“Al final, ver a tu gente, a tus amigos y al país en general tan felices en un momento de dificultad para el país fue espectacular. Ahora tenemos que continuar. Disfrutamos de esa alegría, pero ahora seguimos”, arrancó diciendo el estratega, recordando el Mundial y dándole pie al anuncio que se venía.

“¿Vas a continuar?”, le preguntaron al entrenador, que contestó: “Sí. Siempre dije que necesitaba un momento para pensar y saber qué hacer. Eso (su declaración post Brasil) no fue una despedida ni nada, estaba pensando cómo continuar la Selección Argentina. Es momento de darle espacio a los jóvenes que para nosotros es importante. Ha sido un momento de reflexión”.

Además, el pujatense fue consultado sobre el futuro de Lionel Messi con la Albiceleste: “Leo continuará hasta que él diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que seguirá, sobre todo porque es feliz en el campo de juego. Está feliz ahí. Es realmente él cuando juega a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo”.

La reunión clave que tuvieron Tapia y Scaloni

Con las aguas mucho más tranquilas que a finales de 2023, el entrenador y el presidente de la AFA tuvieron la tan esperada reunión privada. “Que bueno fue verte, Gringo”, escribió Chiqui en sus redes sociales con una selfie de ambos, dando un buen indicio pensando en el futuro de la Selección.

Finalmente, con los amistosos en China para marzo ya definidos, parece que hay luz verde de parte del entrenador para respetar su contrato y no interrumpirlo después de la Copa América 2024.

Los números de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

La era Scaloni en la Selección Argentina ya lleva 66 partidos. El balance es de 48 victorias, 12 empates y 6 derrotas. A lo largo de estos años, la Albiceleste obtuvo tres títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.

¿Hasta cuándo tiene contrato Scaloni con la Selección Argentina?

En febrero de 2023, pocas semanas después de la obtención de la Copa del Mundo, el director técnico renovó su contrato hasta la Copa del Mundo de 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.