En el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, la Selección Argentina dará inicio a la temporada futbolística 2024, cuando se enfrente a su par de El Salvador, que servirá como preparación para la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de este año.

Previo a este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a sus viejos dichos sobre su continuidad, así como también al recambio en el plantel y confesó un pedido que le hizo a Javier Mascherano, entrenador de la Sub 23.

El mismo, estuvo referido a la citación de Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, ya que ambos jugadores tienen menos de 23 años, por lo que podrían haber sido convocados para Mascherano de cara a la preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que la Selección buscará su tercera medalla de oro.

“Hablamos con Masche por Garnacho y Buonanotte, porque podrían haber ido con él y nosotros los queríamos tener acá porque la prioridad sobre todo en la Copa América es la Selección Mayor, y después se verá en los JJOO. Están acá porque tienen posibilidades de ir a la Copa, evidentemente. Están jugando a buen nivel en la competición más importante, como la Premier, y tienen sus posibilidades, como tantos otros. Ya veremos después. Esperemos que tanto la Mayor como la Olímpica tengan a los mejores”, comentó al respecto Scaloni, afirmando que los juveniles podrían ser parte de la cita continental.

Además, se refirió a las posibilidades que tendrán tanto Garnacho y Buonanotte como los nuevos convocados para estos amistosos: “La idea es que jueguen la mayoría. No son pruebas porque la mayoría ya ha estado, pero va a haber alguna cara nueva seguramente en alguno de los partidos. Todavía no tengo decidido quiénes van a jugar mañana, pero necesitamos probarlos y verlos. Son chicos que nos generan muchas expectativas. Siempre decimos que el DNI no cuenta, cuenta lo que dicen en la cancha y esperemos que nos den mucho”.

Cabe destacar que además de estos dos futbolistas, en la convocatoria de Scaloni también figuran otros Sub 23 que formaron parte del proceso de Mascherano para clasificar a los Juegos Olímpicos, tales como Nicolás Valentini y Valentín Barco, quienes no podrán estar para los amistosos del seleccionado de Mascherano ante México.

Scaloni se refirió a los mayores que podrían ir a los Juegos Olímpicos

Teniendo en cuenta que el plantel para los Juegos Olímpicos tiene que ser con jugadores sub 23 y como máximo tres mayores, varios jugadores campeones del mundo, como Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul confesaron que les gustaría estar presentes.

Sobre esto, Scaloni comentó: “Yo me quedé con la espina de no poder disputar los Juegos Olímpicos. Me parece bárbaro que futbolistas de la Mayor quieran ir. Masche decidirá y después dependerá de que el club ceda. No lo vamos a impedir, al contrario, nos pone contentos”.