En el comienzo de su preparación para la Copa América 2024 de los Estados Unidos, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, la Selección Argentina goleó por 3 a 0 a su par de El Salvador gracias a los tantos de Cristian Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que entre otras cosas, se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó el próximo encuentro de su equipo, que será ante Costa Rica.

Además, también habló sobre Valentín Barco, quien en su primera convocatoria hizo su debut absoluto en la Mayoral ingresar a los 10 minutos del segundo tiempo en lugar de Nicolás Tagliafico para jugar de lateral izquierdo en una línea de cuatro defensores.

“Nos ha gustado cómo Barco afrontó los entrenamientos. Tiene que corregir muchas cosas obviamente, por su edad, pero es un chico que tiene mucho potencial y hay que explotarlo”, comentó el entrenador argentino destacando tanto las virtudes como las cosas a corregir del ex Boca.

Por otro lado, Scaloni también destacó que este encuentro sirvió para ver a jugadores que no son titulares habitualmente pensando en la lucha por un lugar en la Copa América: “Siempre se busca en este tipo de partidos darle la posibilidad a algunos chicos que no venían jugando seguido, o buscar otras variantes”.

Y al respecto agregó al respecto del armado de esta lista, que a diferencia de la del Mundial, tendrá que ser de 23 jugadores: “No nos faltan jugadores para la Copa América, sino que nos sobran. Es un problema muy lindo armar esa lista. Siempre pensaremos en lo mejor para el equipo”.

La sequía de Lautaro Martínez

Por otro lado, el entrenador argentino fue consultado sobre la mala racha goleadora de Martinez, quien no anota un gol con la Albiceleste desde septiembre del 2022. “Lautaro la mete en su equipo y ya la meterá acá. Hizo un buen partido, estamos muy tranquilos con él”.

El debut de Nehuén Perez

Una de las sorpresas de la formación titular para este encuentro fue la inclusión del defensor central de 23 años, Nehuén Pérez, quien jugó de lateral derecho por la lesión de Nahuel Molina. Sobre esto, Scaloni comentó: “Nahuel Molina vino con un esguince de tobillo leve y no pudo entrenar los primeros días. Los que normalmente están con nosotros no pudieron venir por lesión y le dimos la posibilidad a Nehuén, que no es su posición natural pero lo ha hecho bien”.