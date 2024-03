A escasos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París, y luego de haber logrado la clasificación con el seleccionado sub 23 con el Preolímpico disputado en Venezuela, Javier Mascherano ya palpita la disputa que tendrá lugar en Francia. Por eso, este martes habló en TyC Sports y reveló diversas cuestiones sobre los JJ.OO. y la preparación que llevará la Albiceleste rumbo a París.

Primeramente, el entrenador de la juvenil argentina reveló que habló con Leo Messi y Di María para tentarlo de ser parte de la nómina olímpica, teniendo en cuenta que hasta tres mayores pueden ser parte.

“A Leo le hemos hecho la invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos, quedamos en volver a hablar. Todavía queda tiempo para los JJOO y todavía queda la Copa América, no es fácil“, sentenció acerca del capitán campeón del mundo. Respecto a Angelito, Mascherano fue más preciso: “Di Maríame volvió a ratificar que me agradecía pero que no tenía la intención de ir a los Juegos Olímpicos“, señaló sobre el extremo de Benfica.

Más allá de los experimentados, Mascherano también se refirió a varios futbolistas que serán tenidos en cuenta en esta fecha FIFA como prueba de cara a los Juegos Olímpicos. Entre ellos se encuentra Alan Varela, de quien dejó elogiosas palabras. “Es un jugador que venimos siguiendo, quisimos que venga a la gira por Japón pero no pudo por un tema de papeles en Portugal. Ahora queremos verlo. Está teniendo un gran nivel en Porto y es habitual en el once inicial. Creemos que nos va a dar mucho“, destacó Masche.

Además del elogio al ex Boca, el Jefecito tuvo grandes palabras para Franco Mastanuono, el prometedor mediapunta de River. Con solo 16 años, el juvenil se ha ganado un lugar entre los titulares del Millonario, y Mascherano confirmó que lo sigue de cerca para su Selección: “A Mastantuono lo tuvimos en la Sub 20, en un partido que jugamos en Maldonado, en Uruguay. Allá ganamos, era en septiembre de 2022 cuando él tenía 15 años. Estar en el predio de Ezeiza, en donde se entrenan todas las categorías juntas, te permite poder ver a los más chicos de manera anticipada“.

Sin embargo, no lo confirmó para los Juegos Olímpicos de París, aunque tampoco cerró las puertas: “A Franco lo vemos para las próximas convocatorias de la Sub 20, más allá de que es más chico que el resto. Tiene un potencial enorme. Hoy en día ya no se le mira el documento a los jugadores. Respecto a los Juegos Olímpicos, hoy te digo que para la Sub 23 no, pero París 2024 es dentro de 4 o 5 meses, así que uno nunca sabe“, sentenció Masche. Por lo pronto, Alan Varela tendría su lugar asegurado en los JJ.OO., mientras que Mastantuono deberá remar un poco más por su jóven edad.

Los nombres que mencionó Mascherano como importantes en esta gira de la Selección Sub 23

Si bien enfatizó en los nombres de Alan Varela y Franco Mastantuono, Javier Mascherano también mencionó como importantes para tener en cuenta en la Sub 23 a diversos juveniles que no pudieron ser cedidos anteriormente debido a que sus clubes no lo avalaron. “Citamos a Alan (Varela) ahora para estos amistosos, y también citamos a (Matías) Soulé, Nico Paz, Lucas Beltrán, que no lo pudimos tener antes. (Federico) Redondo, (Thiago) Almada, Santiago Castro también se suman. Para citarlos a ellos dependemos de los clubes, pero trataremos de intentarlo“, expresó el entrenador en diálogo con TyC Sports.

Cuándo y contra quién juega la Selección Sub 23 de Mascherano

La Selección juvenil de Argentina enfrentará a México en dos ocasiones en plena fecha FIFA. El 22 de marzo y el 25, en Mazatlán y Puebla respectivamente. Allí, Javier Mascherano podrá utilizar al plantel completo que disponga en la nómina de convocados.