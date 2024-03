Tras la clasificación de la Selección Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024, la mayor incógnita -y a su vez ilusión- gira en torno a la posible presencia de Lionel Messi como abanderado de la delegación nacional a mediados de este 2024.

En diálogo con TyC Sports, Javier Mascherano (DT de la Sub-23) confirmó las charlas con el 10 para que viaje a Francia con el plantel. “Hablé con Leo (Messi) y le hemos hecho la invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos, quedamos en volver a hablar. Todavía queda tiempo para los JJOO y todavía queda la Copa América, no es fácil”.

De momento, la sensación no es optimista. “Es verdad que la edad empieza a contar para él, tiene que ir administrando su tiempo. No es nuestra intención estar presionándolo. Nosotros le damos el tiempo que necesite para que lo piense y vea las opciones en su club. No debe ser fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse por un tiempo prolongado”, aseguró Masche.

“Nosotros creíamos que teníamos que hacerle la invitación (a Messi) con tiempo para que lo pueda pensar y tome una decisión. No sabemos cuando, es demasiado temprano para hablar con los clubes por todos los jugadores en general. Con los meses venideros iremos viendo con quién podemos contar y con quién no”, concluyó sobre el tema.

Mascherano confirmó que Di María no irá a los Juegos

Si bien el propio jugador había confirmado su retiro de la Selección Argentina tras la próxima Copa América, Javier Mascherano ratificó los contactos que tuvo con Fideo en las últimas semanas para intentar convencerlo de viajar a París.

“Con Ángel (Di María) también hablé, sobre todo para preguntarle cómo era su situación, y me volvió a ratificar que me agradecía pero que no tenía la intención de ir a los Juegos Olímpicos. Él ya tuvo la oportunidad de ir y fue muy noble lo que me comentó, que prefería dejarle el lugar a otro chico para que viva la experiencia. Es por eso que ya lo hemos descartado”, afirmó.

La dura postura de Tata Martino sobre Messi y los JJOO

En conferencia de prensa, cuando se le consultó sobre la posible ausencia de Messi durante la Copa América y los Juegos Olímpicos, Martino fue tajante: “Sabemos que a la Copa lo tenemos que dar y a los Juegos no. Nos comunicamos, ya que allá tengo mucha gente amiga, y les dije que elijan solo una”.

Sin nombrar a Messi, el DT de Inter Miami aseguró: “Yo soy pro-selección, pero en este caso hay dos competencias juntas e implica que un jugador esté más de dos meses afuera, entonces ellos me van a comunicar para qué torneo lo quieren”. Cada vez menos chances, pero la ilusión no se pierde.