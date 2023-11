Los 6 campeones del mundo que no convocó Scaloni: los motivos

Salió la lista de la Selección Argentina y, como siempre, Lionel Scaloni sorprendió con algunas decisiones. Además de las novedades como Francisco Ortega o Pablo Maffeo, en la convocatoria hay figuras que brillan por su ausencia. Entre ellas, hay 6 campeones del mundo.

A un año de la publicación de la lista de citados para Qatar 2022, un 23% de esos convocados no se pondrá la Albiceleste para esta fecha de Eliminatorias. Cada motivo es diferente, los repasamos.

Thiago Almada

Por primera vez en mucho tiempo, el ex-Vélez no aparece en la nómina, aunque sí recibió la notificación de la AFA. El crack del Atlanta United volverá a formar parte de la convocatoria de Javier Mascherano y es por eso que no será utilizado por Lionel Scaloni. Ya había formado parte de los últimos amistosos de la sub 23.

Juan Foyth

El jugador de Villarreal no suma minutos desde octubre por cuestiones físicas. Ya se había perdido la citación pasada (cuando se lesionó Montiel tuvo que ingresar Martínez Quarta). Debido a su lesión, el entrenador terminó llamando a Maffeo.

Angel Correa

Le tocó quedar afuera a uno de los que solía estar siempre. Si bien venía jugando con el Atlético Madrid y no sufrió ninguna nueva lesión, Scaloni se inclinó por otras opciones. En la última fecha FIFA tampoco había estado por un esguince.

Lisandro Martínez

El marcador central del Manchester United continúa recuperándose de su fractura del quinto metatarsiano. Cuando se operó, ya habían confirmado que no iba a volver a jugar en la Selección hasta 2024.

Gerónimo Rulli

Otro que no podrá jugar hasta el año que viene. El arquero del Ajax sufrió una luxación de hombro al comenzar la temporada y tuvo que ser operado.

Papu Gómez

El mediocampista no volvió a ser convocado desde la conquista en Qatar y su situación actual es incluso peor. Si ya parecía tener pocas posibilidades de volver, su suspensión por doping terminó con todas sus ilusiones. Su carrera está en suspenso.