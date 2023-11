Lionel Scaloni, luego de varias idas y vueltas, dio a conocer la convocatoria de la Selección Argentina para los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Ante algunas bajas importantes, el entrenador campeón del mundo decidió llamar a futbolistas que nunca habían sido convocado a la ‘Albiceleste’. Son los casos de Pablo Maffeo y Francisco Ortega.

Los dos futbolistas fueron confirmados por Scaloni en la lista de convocados que dio a conocer este viernes 10 de noviembre, a seis días del partido ante Uruguay. Debido a algunos trámites y a la situación de ciertos futbolistas, el técnico argentino tuvo algunos problemas para confirmar los elegidos para la próxima fecha FIFA.

Ante las dificultades, el entrenador campeón del mundo no dudó en llamar por primera vez a un par de jugadores nuevos, de buen presente en sus respectivos equipos. Pablo Maffeo es una de las grandes sorpresas al elegir finalmente jugar para Argentina por sobre España y Ortega está con buen presente en el fútbol griego.

Serán tres nombres a seguir en una doble fecha muy difícil para Argentina, quizá, la más complicada desde la consagración en Qatar 2022. Uruguay, de la mano de Marcelo Bielsa llega con muchas aspiraciones, mientras que Brasil siempre es un clásico más allá de algunas ausencias importantes.

Los 2 jugadores nuevos de la Selección Argentina

Repasemos caso por caso los nuevos nombres a seguir de la Selección Argentina. Todos llegan por diferentes ausencias en sus puestos naturales. Scaloni confía en ellos y los cita luego de tenerlos por varios meses en consideración.

Pablo Maffeo

El caso más llamativo por tratarse de un jugador nacido en España y que hasta podría haber sido seleccionado por Italia. Lionel Scaloni lo tiene en la mira desde principios de año y hasta ha dialogado con él para manifestarle su interés de que juegue para Argentina. Tras los trámites pertinentes, finalmente, podrá estar en los partidos de Eliminatorias. Su convocatoria responde a la ausencia de Juan Foyth por lesión.

Francisco Ortega

Otro nombre sorpresivo y que no estaba en los planes de nadie. Sus 10 partidos en Olympiakos en Grecia, evidentemente, llamaron la atención de Lionel Scaloni. Llegó al fútbol de ese país a mitad de año, luego de su etapa en Vélez. Tuvo pasado en las juveniles de la Selección Argentina, pero ahora le llega su primer llamado a la Mayor.

¿Qué pasó con ‘Taty’ Castellanos?

Se especuló con la chance que Valentín Castellanos, actual figura de Lazio, tenga su oportunidad debido a la lesión de Lucas Beltrán (Fiorentina). Sin embargo, finalmente, Lionel Scaloni decidió no convocarlo y conformarse únicamente con sus dos centrodelanteros: Julián Álvarez (Manchester City) y Lautaro Martínez (Inter). De todas maneras, el ex Girona y New York City quedó como reserva.